Comenzaron los Carnavales Caletenses 2026

En la costanera local se dio inicio a la primera jornada de la tradicional celebración que reune a 17 murgas y comparsas de distintos puntos de la ciudad y la región.

En un trabajo en conjunto de sectores municipales y una comunidad que disfruta de este gran evento.

El Secretario de Cultura,Deportes y Juventud David Jones destacó lo siguiente: “Es una fiesta popular muy importante en la que venimos trabajando y esperando hace mucho tiempo por suerte el clima y la gente vienen acompañando”.Al mismo tempo agregó “Quiero agradecer al Intendente Pablo Carrizo y a todas las Secretarias que acondicionaron el lugar para que se pueda realizar”.

Para finalizar el Secretario comentó: “Hoy también presentaremos la canción oficial de los Carnavales Caletenses”.

Además de las murgas participan artistas locales que se encaragaran del cierre de la primera jornada cerca de la medianoche y contiunará el Domingo 15 de Febrero desde las 16 Hs.