Comandante Luis Piedra Buena cumplirá 192 años de vida.

El Gobierno de Santa Cruz acompañará este domingo un nuevo aniversario de la localidad de Comandante Luis Piedra Buena, la cual cumplirá 192 años de vida y llevará adelante diferentes actividades culturales y deportivas durante el fin de semana.

En este marco, la intendenta Analía Farías dialogó con LU14 Radio Provincia donde realizó una invitación abierta a su comunidad y visitantes de otras localidades de Santa Cruz, a formar parte de las celebraciones, que contarán con la presencia de Autoridades Provinciales, mandatarios comunales y vecinos de la comunidad.

“Nuestra agenda de este mes fue bastante intensa en cuanto a la variedad de actividades para poder compartir, lo que mejor podemos hacer desde las diferentes áreas, deporte, cultura, educación, recreación”, indicó Farías, quien advirtió que “la situación económica sabemos que no es la mejor, pero estamos haciendo gestiones para poder conseguir respuestas para nuestra gente, la que más está necesitando”.

Este domingo realizarán el acto central “para rendir homenaje al Comandante Luis Piedra Buena, este marino que ha hecho honor y ha hecho soberanía en la Patagonia”, expresó la mandataria municipal. Allí realizarán un desfile cívico-militar, con la participación de la guarnición militar de la localidad, conformada por el Grupo Artillería 11 y el Batallón de Ingenieros, como así también la Fuerza Policial.

“Se va a inaugurar la nueva Delegación de Criminalística y Accidentología de la Zona Centro, que viene a forjar y a dar más herramienta al momento que se debe actuar, para dar prontas soluciones y atenciones ante alguna situación de accidente o delito”, señaló Farías. Al mismo tiempo, adelantó que se realizará la entrega de terrenos a alrededor de 60 familias de emprendedores que buscar impulsar el trabajo privado en la localidad.

Además, se va a ver un segundo llamado a la licitación para llevar adelante la construcción del Polideportivo de la localidad y “seguramente que van a haber otros anuncios, pero eso lo vamos a dejar para quien tenga que traernos esos regalos a Piedra Buena”, sostuvo la Intendenta.

En este punto, expuso que se anunciará una inversión para la Estación de Piscicultura, un proyecto con más de 30 años en la localidad.