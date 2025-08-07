Colisión vehicular en intersección de Blas Parera y Pasteur

La División Comunicación y Difusión de la Policía de la Provincia de Santa Cruz informa a la comunidad y medios de comunicación que, el día 6 de agosto de 2025, a las 17:40 horas, personal de la División Comisaría Segunda intervino en un siniestro vial ocurrido en la intersección de las calles Blas Parera y Pasteur.



El hecho fue protagonizado por un vehículo Fiat Strada 1.6, color gris, que se encontraba volcado sobre su lateral derecho y era guiado por un hombre de 50 años, y un automóvil Peugeot 208, el cual permanecía estacionado en el exterior de una agencia comercial de vehículos del sector.



En el lugar se hizo presente personal del nosocomio local, a cargo de un médico, quien examinó al involucrado sin constatarle lesiones. Asimismo, intervino personal de Tránsito Municipal, procediendo al secuestro del Fiat Strada por carecer de seguro obligatorio.