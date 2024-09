Clínica Cruz del Sur responde a OSPE: “no nos presiona ni nos intimida la postura de OSPE”

La Clínica Cruz del Sur emitió un nuevo comunicado en el que ratifica su decisión de cortar los servicios a los afiliados de OSPE, debido a varios meses de pagos atrasados por parte de la obra social. Aunque lamenta las consecuencias de esta situación, subraya que no cederá ante presiones.

Respecto al comunicado emitido por Ospe, Clínica Cruz del Sur reitera su postura de insistir en su medida de suspender los servicios a esa OS y al respecto manifiesta que a nosotros no nos presiona ni nos intimida la postura de la OS aunque lamentamos su forma y las consecuencias de esta situación, como a muchos de los 80 mil afectados a la misma, según la OS nuestros mismos empleados son afiliados a ella y los acompañamos en estas circunstancias, brindando todos los servicios sin costo alguno sean consultas, cirugías, internaciones y demás.

Ante esta situación ya arbitramos los medios para pasar los mismos a otra OS para brindar su cobertura de salud.

Esta situación nos hace más fuertes, más optimistas, más idealistas porque los únicos derrotados en este mundo son los que no creen en nada, los que no ven un camino, ya sea en su casa o en su negocio y se desesperan y reniegan de su Patria y de su Dios si los tienen cada vez que no le sale algún calculo financiero de la matemática de su egoísmo. Trabajo van a tener para doblegar nuestros principios.

Ospe dice que CCS no acepta débitos de valores de medicamentos y por lo tanto no emite las Notas de Crédito de facturas del mes de Abril. No pagó las facturas del mes de Mayo, Junio y Agosto/24 y dicen estar abiertos al diálogo.

Cuando hablan de abierto al diálogo se refieren a plantear en una correlación de fuerza asimétrica, desde sus oficinas de administración en Av. Alem en CABA donde el prestador debe aceptar sus condiciones.

No es un diálogo es una imposición, donde ellos establecen el valor que quieren, sin que el mismo tenga ninguna correlación con los valores del índice Kairos.

Son ellos quienes deciden los valores que se abonan por las prestaciones médicas, son ellos quienes deciden plazos y cuanto pagan. Debemos aceptar los valores y las condiciones, sino, no hay trabajo más allá de cuál sea el costo. Un amplio sector de la comunidad de Salud vive esta lastimosa realidad. Es el poder del más fuerte. Quienes sufren esta situación es el afiliado y el prestador.

El supuesto diálogo si, se efectuó una vez después de ser notificados 30 días antes que no aceptaríamos esos valores y que a partir del 01º de septiembre se debían convenir nuevas normas de prestaciones. A nuestra intimación tuvimos una reunión en la clínica con un funcionario de la OS que insistió en su postura, sin presentar ninguna otra propuesta de discusión o alternativa, como hubiera sido abonar la factura y dejando el tema de los débitos para una discusión posterior. Tal vez no tenía mucho interés en buscar una solución o bien estaba presionado porque el remis con el que había venido de Comodoro, estaba insistente en volver, o porque era sábado y él el sábado no trabaja.

Lamentamos profundamente las situaciones violentas que deben sufrir los afiliados de Ospe, todos quienes viven y son usuarios de los servicios de CCS saben nuestra dedicación, esfuerzo y compromiso brindando a esta provincia una mejor calidad de servicio en estos 45 años.

Caleta Olivia, 16 de Septiembre 2024