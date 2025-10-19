Claudio Vidal visitó diferentes obras que se realizan en Lago Posadas

El Gobernador Claudio Vidal participó este domingo del acto protocolar y el tradicional desfile gaucho por los 66° Aniversario de Lago Posadas. Luego, realizó una recorrida por distintos puntos de la localidad tales como la estación de servicio EPA; las obras del natatorio y los viñedos destacando la potencial matriz productiva del lugar.

En primer lugar, el mandatario santacruceño se hizo presente en la nueva estación de servicio de la empresa estatal FOMICRUZ S.E, por medio de su marca Energía Patagónica (EPA) la cual fue presentada el día de hoy. Cabe señalar que, la misma posee como objetivo garantizar el suministro de combustible en localidades donde la instalación de estaciones tradicionales no es viable.

En cuanto a la obra, se trata de la tercera de esta red provincial sumándose a las de La Esperanza y Tres Lagos. Su costo de inversión fue de un total de $678 millones de pesos, cuenta con dos tanques de 20.000 litros cada uno para proveer nafta súper y gasoil Grado 3, además de estar equipada con sistemas de seguridad; control ambiental y prevención de derrames conforme a la normativa nacional.

Asimismo, la estación se encuentra ubicada en una zona de gran potencial turístico y cercana al Parque Nacional Perito Moreno, por lo que quedará habilitada para la venta al público una vez finalizada la inscripción en el registro de la Secretaría de Energía de la Nación (Resolución N°1102/2004).

Luego, el gobernador visitó el proyecto productivo que se está desarrollando en la chacra del Consejo Agrario Provincial (CAP). Se trata del proyecto vitivinícola iniciado en abril del 2024 en donde se adquirieron 6.000 plantas de vides pertenecientes a seis variedades diferentes: Syrah, Malbec, Gewurztraminer, Merlot, Chardonnay y Sauvignon Blanc. Hasta el momento se han logrado trasplantar 1.000 parras y la tarea continuará en los próximos días.

Con relación a la elección de la ubicación del viñedo en Lago Posadas, esta responde tanto a las características geográficas del terreno como a la propiedad de las tierras por parte del ente provincial. Además, la zona cuenta con recursos hídricos adecuados para el riego, el cual se está implementando un sistema de riego por goteo y aspersión, que incluye control de heladas, para asegurar el buen desarrollo de las plantas.

Por último, Vidal finalizó la recorrida por las obras de reparación correspondientes al natatorio Municipal para después sumarse a las celebraciones con la comunidad en la gran Jineteada organizada por la Comisión Hípica Juan Domingo Yankel de la localidad.