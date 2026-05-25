Claudio Vidal supervisó obras clave en Puerto Santa Cruz: “Estamos dando respuestas a demandas históricas”

El gobernador recorrió los avances del nuevo Polideportivo y las obras del hospital local, acompañado por el intendente Juan Manuel Borquez. “Tenemos 56 obras en marcha en toda la provincia”.

En el marco de su agenda de trabajo en Puerto Santa Cruz, el gobernador de Claudio Vidal, junto a la ministra de Gobierno, Belén Elmiger , continuó este domingo con una recorrida por distintas obras estratégicas para la comunidad, acompañado por el intendente Juan Manuel Borquez.

Durante la jornada, las autoridades supervisaron el avance de la construcción del nuevo Polideportivo municipal y las obras que se ejecutan en el hospital local, especialmente en el sector destinado a la nueva sala de rayos y mamografía.

El nuevo Polideportivo avanza y ya alcanzará el 24% de ejecución

Uno de los puntos centrales de la recorrida fue la obra del futuro Polideportivo de Puerto Santa Cruz, una infraestructura destinada a fortalecer el deporte, la recreación y las actividades sociales en la localidad.

El edificio contará con una superficie total de 2.448 metros cuadrados e incluirá múltiples espacios funcionales: hall de ingreso, cancha principal, gimnasio, sala de musculación, vestuarios, sanitarios, sector administrativo, cocina, enfermería, sala de máquinas y depósito.

Según se informó durante la visita, la obra está próxima a certificar un 24% de avance en el transcurso de este mes, consolidándose como una de las inversiones más importantes para el desarrollo deportivo y comunitario de la localidad.

Obras en el hospital: esperan nuevo equipo de rayos y mamógrafo

La recorrida continuó en el hospital de Puerto Santa Cruz, donde el gobernador supervisó la obra de la futura sala de rayos y mamografía. Actualmente, los trabajos avanzan sobre la etapa eléctrica, mientras se aguarda la llegada del nuevo equipamiento médico.

“Yo vine a esta localidad antes de ser gobernador. Venían con estos reclamos desde que vos eras concejal”, expresó Vidal dirigiéndose al intendente Borquez, al recordar los históricos pedidos de mejoras en materia sanitaria para la comunidad.

Durante la visita, el gobernador compartió además un encuentro con trabajadores y autoridades del hospital, entre ellos el director del nosocomio, Germán Nicotera; la jefa de Recursos Humanos y la administradora del centro de salud, Carolina Noel.

Destacan la llegada de medicamentos y el avance de las obras sanitarias

En el intercambio con el personal hospitalario también se valoró la reciente llegada de medicamentos adquiridos por el Gobierno Provincial para reforzar el abastecimiento del sistema de salud en toda Santa Cruz.

La administradora del hospital destacó la importancia de la obra en marcha, “es impresionante”, al tiempo que remarcó que se trata de “una promesa de muchos años que se está cumpliendo”.

Finalmente, Vidal contextualizó el avance de estas inversiones dentro del plan de infraestructura que impulsa su gestión en toda la provincia. “Hay 56 obras en marcha en toda Santa Cruz”, afirmó el gobernador.