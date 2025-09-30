Claudio Vidal; “Somos un espacio abierto al diálogo, de construcción colectiva, que quiere que él país salga adelante

Agradezco la invitación del gobernador anfitrión y la posibilidad de compartir esta jornada junto a los gobernadores que integramos Provincias Unidas. Estos encuentros nos permiten seguir fortaleciendo un espacio federal que busca construir una Argentina más equilibrada, con un modelo de desarrollo basado en la producción y en la generación de empleo.



Recorrer distintas provincias, conocer proyectos productivos que están en marcha y ver cómo se impulsa el crecimiento desde cada territorio reafirma nuestra convicción de que la economía se sostiene con trabajo y producción, no con políticas centralistas ni con decisiones tomadas lejos de la realidad del interior del país.



Santa Cruz no es ajena a la crisis que atraviesa la Argentina. Es una provincia con enormes recursos, pero históricamente dependiente del Estado nacional. Esa dependencia nos llevó a la fragilidad económica que hoy enfrentamos. Por eso, desde el primer día de gestión, asumimos el compromiso de revertir esa historia, apostando a la producción, a la energía, a la minería, al turismo y a la diversificación económica como pilares para construir un futuro sustentable.



Las Provincias Unidas representan hoy un espacio político que comparte valores comunes, la defendemos del trabajo y la producción, la búsqueda de equilibrio entre las regiones y la convicción de que el país se reconstruye desde sus provincias. Seguimos apostando al diálogo, al respeto y a la construcción colectiva de un modelo federal, donde cada provincia tenga la posibilidad de crecer y desarrollarse desde su propio potencial.

