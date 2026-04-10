Claudio Vidal: “Se olvidaron del sector privado, no desarrollaron la provincia, y hoy los resultados son catastróficos”

En una entrevista con Cristina Pérez por Radio Rivadavia, el gobernador de Santa Cruz defendió su estrategia para reactivar el sector productivo santacruceño, con eje en el empleo, la inversión privada y el fin de la dependencia del Estado.

Este jueves, el gobernador Claudio Vidal fue entrevistado por Cristina Pérez por Radio Rivadavia. A lo largo de la nota, el mandatario abordó el reciente anuncio del programa de incentivo a la producción hidrocarburífera “Más producción y Trabajo”, la realidad de Santa Cruz, el impacto de la caída de ingresos nacionales y se refirió con dureza al comportamiento de la Justicia provincial.

Claudio Vidal fue directo al explicar el giro que busca implementar en la política energética provincial. “Estamos cambiando la óptica en la que se encara el tema de las regalías”, afirmó, al detallar el acuerdo que impulsa con las principales empresas del sector.

La propuesta consiste en una reducción de regalías condicionada a inversiones concretas. “Le propusimos al sector empresarial una quita de regalías del 3%, pero con un condicionamiento claro: levantar nuevos equipos de trabajo”, explicó.

En ese sentido, precisó que el objetivo es sumar equipos de perforación, workover y pulling, lo que permitiría no solo sostener la actividad, sino expandirla.

“Esto no es solo sostener empleo, es generar más empleo, más producción, más regalías y más divisas para el país”, remarcó.

Empleo, el eje central: “Más del 50% vive del Estado”

Uno de los pasajes más contundentes de la entrevista fue el diagnóstico social y laboral de la provincia. Vidal puso cifras concretas para dimensionar el problema. “Santa Cruz tiene 345 mil habitantes y más de 90 mil personas dependen de un salario del Estado”, señaló.

Y fue aún más directo: “Eso quiere decir que más del 50% de la población vive con un ingreso estatal. Es ilógico en una provincia con tantos recursos”.

El gobernador, fiel a su pasado sindical, insistió en que su prioridad es revertir ese esquema: “Nosotros insistimos en generar más puestos de trabajo. Esa es la principal preocupación”.

Recursos de sobra, desarrollo pendiente

En ese punto, Vidal trazó un contraste fuerte entre la riqueza natural de Santa Cruz y su realidad económica. “Es una de las provincias más ricas en recursos naturales, con petróleo, gas, minería, pesca, ganadería y energías renovables”, enumeró.

No sólo eso, sino que remarcó datos clave: “Generamos el 48% de las exportaciones de oro y plata del país”, afirmó, y sumó que existen nuevos hallazgos de uranio, vanadio y tierras raras.

Sin embargo, el diagnóstico es crítico: “Jamás fuimos una provincia industrial. Nunca generamos valor agregado”, lamentó.

Convencional y no convencional: el doble frente energético

El mandatario explicó que la estrategia apunta a sostener la producción en yacimientos maduros y, al mismo tiempo, apostar fuerte al no convencional. “En el convencional creemos que se puede extender la vida útil entre 10 y 15 años más”, indicó.

Sobre el no convencional, mencionó el potencial de Palermo Aike: “Ahí está una gran oportunidad de crecimiento”.

También detalló las diferencias de inversión: “Un pozo convencional cuesta alrededor de 3 millones de dólares, pero en no convencional puede llegar a 40 o 45 millones”.

Crítica al modelo anterior: “Se olvidaron del sector privado”

Vidal no evitó el contraste político. Apuntó directamente a las gestiones anteriores por el modelo económico aplicado en la provincia.

“La política de muchos años concentró la responsabilidad en el Estado y le dio poca importancia al desarrollo del sector privado”, cuestionó.

Y fue más allá: “Se olvidaron del sector privado, no desarrollaron la provincia, y hoy los resultados son catastróficos”. Según su mirada, esa lógica generó dependencia estructural y limitó el crecimiento económico.

YCRT: “Todo recurso con inversión tiene futuro”

Consultado sobre Yacimientos Carboníferos Río Turbio, el gobernador evitó dar un diagnóstico definitivo, pero dejó una definición clara. “Todo esquema de producción tiene futuro si hay inversión y planificación”, afirmó.

Reconoció el difícil presente de la empresa, pero destacó un contexto internacional que podría jugar a favor: “El carbón volvió a tener valor en un mundo con tensiones energéticas”.

Nación y el ajuste: “Los justos pagan las consecuencias”

En su análisis del contexto nacional, Vidal mostró una postura matizada. Por un lado, respaldó el ordenamiento del gasto público; por otro, advirtió sobre el impacto social. “Estoy de acuerdo con ordenar los fondos públicos, pero muchas veces los justos terminan pagando las consecuencias”, sostuvo.

Y describió el impacto de la baja de coparticipación y de programas nacionales que implicaron una eliminación de asignaciones de fondos que “genera problemas económicos serios, pobreza y hambre”.

Aun así, el gobernador insistió en su idea central: “El país sale adelante con producción y trabajo”.