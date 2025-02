Claudio Vidal sabía de la privatización de YCRT y lo dejó pasar

Así lo indicó el titular del Bloque UxP-PJ en la Legislatura Provincial, diputado Eloy Echazú luego de conocer el posteo del vocero presidencial Adorni donde se indicaba la firma de un decreto presidencial a través del cual llevan a las comunidades de la Cuenca Carbonífera a la incertidumbre y el temor de revivir otras épocas.

“A partir de esta publicación en redes sociales, comenzamos a recibir información de medios de comunicación donde se asegura que el Jefe de Gabinete de Nación Guillermo Francos había anoticiado de esta situación al gobernador Claudio Vidal. Por lo tanto, requerimos información urgente sobre esta situación ya que si él, como mandatario de Santa Cruz, sabía lo que iba a ocurrir por qué no puso en marcha gestiones y acciones para salvaguardar a las comunidades de la Cuenca”, indicó Echazú.

“Para nosotros es gravísimo todo lo que está ocurriendo y ahora más que nunca vemos a un gobierno que no se deja ayudar que trabaja para los empresarios amigos y no para la gente”, agregó el titular de la bancada opositora. “Contrata a empresas foráneas a nuestra Provincia para servicios de seguridad, no informa los alcances de las emergencias que planteó el año pasado; esta situación es muy grave y ahora no alcanza con el revisionismo histórico al que están acostumbrados hoy la gente se queda en la calle, sin ingresos, sin perspectivas, sin un camino de salida”, finalizó.