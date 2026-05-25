Claudio Vidal recorrió la planta avícola de Puerto Santa Cruz y destacó el impulso a la producción local

El gobernador visitó este domingo el emprendimiento productivo que ya inició la etapa de postura y avanza hacia la comercialización de huevos en la provincia

El gobernador de Claudio Vidal recorrió este domingo la planta avícola de Puerto Santa Cruz, un proyecto estratégico que busca fortalecer la producción local y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico en la provincia. Durante la visita estuvo acompañado por el intendente de la localidad, Juan Manuel Borquez.

La recorrida permitió observar el avance de las tareas de reacondicionamiento de las instalaciones y el funcionamiento de las denominadas “naves”, donde actualmente se encuentran las gallinas ponedoras que forman parte de la primera etapa productiva del emprendimiento.

La planta avícola ya inició la etapa de producción

Durante la visita, Daniela Belén Córdoba, integrante de la Dirección General de Medio Ambiente del Municipio local, explicó los avances alcanzados desde la puesta en marcha del proyecto y destacó el trabajo realizado para recuperar el predio.

“Logramos ponerlo en pie. En febrero se dieron las primeras posturas, algunas de ellas fueron de dos y tres yemas. Hace unas semanas tuvimos la auditoría con la empresa que va a comprar la producción”, señaló.

Asimismo, detalló que las aves tienen actualmente ocho meses y que se avanzó en el reacondicionamiento de distintos sectores de la planta para garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo de la actividad.

Producción, empleo y desarrollo para Santa Cruz

La recorrida encabezada por el mandatario provincial se enmarca en la política de fortalecimiento de la matriz productiva impulsada por el Gobierno de Santa Cruz, con iniciativas orientadas a potenciar la producción de alimentos y generar valor agregado en el territorio.

El proyecto avícola representa además una apuesta al crecimiento de Puerto Santa Cruz como polo productivo regional, promoviendo empleo local y nuevas alternativas económicas para la comunidad.

La planta ya comenzó su proceso de producción y avanza en las etapas necesarias para consolidar la comercialización de huevos, en articulación con empresas interesadas en adquirir la producción provincial.

El proyecto es desarrollado por la empresa Santa Cruz Puede S.A.U. (y el Municipio local) que impulsa distintas iniciativas vinculadas al desarrollo productivo en la provincia