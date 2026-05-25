Claudio Vidal: “Quiero la patria productiva, la patria del trabajo y de la igualdad”

El gobernador de Santa Cruz llamó a “dejar de lado los extremos” políticos durante el acto central del 25 de Mayo celebrado en la localidad de Puerto Santa Cruz y advirtió que la decisión de mejorar el presente y transformar el futuro no solo está en el poder político, sino en todos los poderes que conforman el Estado.

El gobernador Claudio Vidal lideró el acto central del Gobierno de la provincia por el 25 de Mayo en la localidad de Puerto Santa Cruz. La ceremonia oficial reunió a autoridades, instituciones educativas, fuerzas de seguridad y vecinos en una emotiva jornada patriótica.

Durante el encuentro cívico, la máxima autoridad provincial convocó a todos los sectores a dejar de lado los extremos políticos. Además, destacó la importancia del esfuerzo colectivo para consolidar el desarrollo productivo y social de Santa Cruz.

La celebración de este domingo incluyó el tradicional Tedeum, un acto protocolar y un amplio desfile cívico-militar con diversas presentaciones culturales.

El llamado a la unidad y la responsabilidad institucional

Frente a los vecinos y funcionarios presentes, el mandatario analizó la coyuntura y trazó un paralelismo entre los desafíos de 1810 y las urgencias de la actualidad. Tras admitir que “la situación de nuestra provincia no es fácil”, el titular del Ejecutivo aseguró que la salida debe ser colectiva. “Estoy sumamente convencido que de la forma que podemos salir adelante es con unidad, tal cual se dio en esa Revolución de Mayo, en donde el pueblo argentino comulgó, unificó ideas y trabajó por lo que quería”, afirmó.

En este marco, el gobernador se dirigió de forma directa a los jefes comunales y a su gabinete, brindando un mensaje de aliento al intendente local: “Juan Manuel, quiero pedirte que no bajes los brazos, que sigas adelante”. Asimismo, hizo extensiva esta solicitud al resto del arco político, a quienes les exigió responsabilidad para cumplir con el rol que cada sector tiene frente a la sociedad.

El fin de un ciclo y el camino hacia una provincia productiva

Al profundizar sobre el diseño de las políticas públicas necesarias para el territorio, el mandatario fue categórico al señalar los errores estructurales de gestiones anteriores. “Hay un modelo que se agotó, que se terminó y que por malas acciones del pasado comprometen el presente”, diagnosticó. Para revertir esta realidad, advirtió que la decisión de mejorar el presente y transformar el futuro no solo está en el poder político, sino en todos los poderes que conforman el Estado.

En un tramo de su discurso, el gobernador sostuvo que salir adelante “es cuestión de tiempo, es cuestión de trabajo, es cuestión de unidad”, y convocó a reflexionar colectivamente sobre “qué patria queremos”. En ese sentido, expresó: “Yo quiero la patria en donde todos somos parte. Yo quiero la patria productiva, yo quiero la patria del trabajo, yo quiero la patria de igualdad”, remarcando además la necesidad de construir una sociedad “más fuerte” a partir del esfuerzo conjunto y una visión común de futuro para Santa Cruz y la Argentina.

Para finalizar el acto patrio en Puerto Santa Cruz, garantizó a los asistentes que “si trabajamos en un proyecto dejando de lado los extremos de este país y de la política, claramente el futuro será totalmente satisfactorio para todo el pueblo argentino”.

Fuente: Secretaría de Estado de Comunicación Pública y Medios / Subsecretaría de Producción y Contenidos.