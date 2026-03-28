Claudio Vidal puso en funciones a Sebastián Georgion como nuevo Ministro de Desarrollo Social, Igualdad e Integración

El mandatario provincial encabezó la ceremonia de asunción de Sebastián Georgion, nuevo titular de la Cartera de Desarrollo Social, a la cual definió como “clave” en el actual escenario. Además, remarcó la necesidad de fortalecer la presencia del Estado, impulsar la producción y sostener el acompañamiento social.

En un acto que tuvo lugar en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, el gobernador Claudio Vidal, tomó juramento a Sebastián Georgion como flamante titular de la Cartera de Desarrollo Social Provincial. Previo a su llegada a esta importante área del Ejecutivo, el funcionario desempeñó funciones en la Secretaría de Estado de Ambiente, la Representación Provincial en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), y la Secretaría de Estado de Gobierno de Interior, lugares en los que puso siempre de manifiesto su compromiso con la actual gestión gubernamental.

En ese marco, el gobernador Claudio Vidal definió a Desarrollo Social como “un ministerio clave”, especialmente en el actual escenario económico. En ese sentido, subrayó que la cartera debe tener “cercanía con los vecinos, con la familia y con la sociedad en su conjunto”.

El mandatario sostuvo que el desafío no es solo asistencial, sino también estructural: “La única posibilidad de salir adelante es con trabajo, esfuerzo y producción”, afirmó, marcando una línea de gestión orientada a generar oportunidades.

Reconocimiento a la gestión saliente

En su discurso, Vidal también dedicó un tramo a agradecer a la funcionaria saliente, destacando su compromiso desde el inicio de la gestión:

“Hiciste todo lo que tenías que hacer en un momento difícil”, expresó, valorando el rol del equipo en un contexto nacional adverso.

Producción como eje de la política pública

El gobernador insistió en su mirada productiva del Estado, planteando que cada organismo debe aportar al desarrollo provincial:

“Cada área tiene que generar algo en beneficio del Estado, siempre al servicio de la comunidad”, indicó.

Además, remarcó que Santa Cruz es una provincia con enormes recursos naturales, pero advirtió que el desafío es transformarlos en desarrollo real: “No somos una provincia petrolera o minera, somos una provincia con recursos. Tenemos que generar valor agregado”, señaló.

Contexto económico y desafíos estructurales

Vidal hizo hincapié en la compleja situación económica nacional y su impacto en la provincia:

“Nadie nos regala nada, tenemos que arreglarnos con lo que tenemos”, afirmó.

En ese marco, explicó que el Estado provincial enfrenta una fuerte carga estructural, con más del 50% de la población vinculada al empleo público, lo que obliga a replantear el modelo de crecimiento.

Mensaje al nuevo ministro

Dirigiéndose a Sebastián Georgion, el gobernador fue claro: “A no bajar los brazos, a no rendirse. Podemos lograr muchísimos beneficios en la sociedad”, expresó, instándolo a profundizar el trabajo territorial y las políticas sociales.

Un llamado a la unidad y al trabajo

Finalmente, Vidal convocó a todos los sectores a trabajar en conjunto: “Nos tenemos que enfocar en la producción y en el trabajo. Ese es el camino para salir adelante”, concluyó.

La asunción de Georgion se enmarca en una reconfiguración del gabinete provincial, con el objetivo de fortalecer áreas sensibles y responder a las demandas sociales en un escenario económico desafiante.