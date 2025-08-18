Claudio Vidal presentó la lista de candidatos a Diputados Nacionales del frente Provincias Unidas por Santa Cruz

EN VIVO
El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, anunció a través de sus redes sociales la presentación oficial de la lista de candidatos a diputados nacionales de SER Santa Cruz, en el frente que ahora se denomina Provincias Unidas por Santa Cruz.

La nómina está encabezada por José Daniel Álvarez, acompañado por Gisella Martínez, Juan José Ortega, Constanza Pacheco Vera, Rafael Guenchenen y Mariana Mercado. Según expresó Vidal, esta propuesta busca consolidar un espacio “plural, federal y de unidad”, con la misión de defender los intereses de la provincia en el Congreso de la Nación.

“Confío en la capacidad de diálogo, el compromiso y la vocación de servicio de cada uno de ellos. Sé de la convicción y de la responsabilidad hacia el futuro de Santa Cruz. Todo nuestro apoyo, trabajaremos codo a codo para que la provincia tenga la representación que merece”, afirmó el mandatario provincial al manifestar su respaldo a los candidatos.

