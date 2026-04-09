Claudio Vidal: “No recuerdo un hecho como este, con la presencia de 14 operadoras hidrocarburiferas en Santa Cruz”

Así lo dijo Claudio Vidal al firmar el programa “Mas producción y Trabajo en el sector hidrocarburífero santacruceño”. En un hecho inédito la totalidad de los Ceos de las operadoras que trabajan en Santa Cruz estuvieron presentes y celebraron la iniciativa provincial.

En un acto histórico, en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, el gobernador Claudio Vidal, acompañado por el vicegobernador Fabian Leguizamón; el jefe de Gabinete de Ministros, Pedro Luxen, el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez; y el resto de su Gabinete, encabezó el lanzamiento de un programa de incetivo al sector hidrocarburífero: “Más producción y Trabajo en el sector hidrocarburífero santacruceño”.

En un hecho sin parangón, estuvo acompañado recibió a los CEOs y directivos de la totalidad de operadoras petroleras que trabajan en Santa Cruz: Horacio Marín y Lisandro Deleonardis, de YPF; Hugo Eurnekian y Rodrigo Fernández de CGC; Juan Martín Bulgheroni y Horacio García, de Pan American Energy; Ignacio Pedrozo y Cristóbal López, de Clear Petroleum; como así también Jorge Neuss, Juan Neuss y Gustavo Salerno, de Patagonia Resources.

Asistieron además Carlos Gilardone de Quintana Energy; Silvana Chacra de Roch SAU; Pablo Peralta y Eduardo Oliver, por Crown Point; Hugo Rodríguez de Brest; Gustavo Naves y Daniel Varas de Venoil; Miguel Pesce por Petrolera Santa María; Ricardo Andriano por Alpa Ingeniería; Santiago Egurza, de Azruge; y Pedro Martínez Cereijo de Alianza Petrolera

Jornada histórica: se avanzó en un plan programático

En esta jornada, sin precedentes, se lanzó el programa “Mas producción y Trabajo en el sector hidrocarburífero santacruceño”. Fija reglas claras para recuperar la producción de un sector que impacta fuertemente en las regalías provinciales, que incluye, entre otros puntos, la rebaja de regalías, atadas a planes de inversión concretos. Una iniciativa estratégica orientada a incrementar la producción, promover inversiones y generar empleo en una de las principales actividades económicas de la provincia.

Claudio Vidal agradeció la presencia de los representantes de las operadoras petroleras y destacó la importancia de lo acontecido hoy. En ese sentido, valoró el trabajo conjunto y puso de manifiesto que “tomar este tipo de decisiones es parte de lo que tenemos que hacer y más aún cuando trabajamos para que nuestra provincia pueda salir adelante”.

Más adelante, hizo un repaso de la historia de la actividad hidrocarburífera y económica de Santa Cruz, señalando que el resultado final de ese proceso lamentablemente fue el colapso del Estado, el cual no puede enfrentar la totalidad de la demanda del sistema. “Santa Cruz es la segunda provincia en la distribución del capital mundial del país. Lo ilógico de todo es que una de las provincias más ricas por la cantidad de recursos que tenemos, haya tenido un resultado final como el que hoy tenemos y eso se debe a que no hay valor agregado”, aseguró.

“La base de la economía es la producción”

Por otra parte, Vidal dijo que “la única forma de poder salir adelante es por el trabajo y el producto”. “Este gobierno dice claramente que la base de la economía es la producción, el trabajo y el desarrollo”, amplió.

Otro tema al que se refirió Vidal en su discurso, es al desarrollo de Palermo Aike. “Apostamos fuerte a la Formación D-129 y a la exploración de Palermo Aike. Es hora de compartir información y experiencias para multiplicar la producción”, precisó.

“Es el momento de llevarlo adelante”

Por su parte el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, realiza un balance de la reconfiguración del sector hidrocarburífero en Santa Cruz tras la decisión de YPF de concentrarse en el desarrollo no convencional, lo que implicó la cesión de áreas históricas a la provincia luego de más de ocho décadas de operación.

En este escenario, atravesado por factores internacionales como el conflicto en Medio Oriente y la volatilidad del precio del barril, resaltó la decisión del gobernador Claudio Vidal de impulsar una política activa para dinamizar el sector mediante este programa que propone más producción y más Trabajo, orientado a incrementar inversiones, producción y empleo.

“Es el momento de llevarlo adelante, generar empleo, mayor actividad económica directa e indirecta”, aseguró Álvarez, haciendo hincapié en que el impacto trasciende la industria y se extiende a toda la comunidad a través de encadenamientos productivos.

“Hay mucho potencial y muchas cosas para hacer”

Hugo Eurnekian, Chief Executive Officer de CGC, agradeció la convocatoria del Gobernador Claudio Vidal para trabajar en conjunto para mejorar las condiciones de la actividad y reconoció el “esfuerzo es muy importante de la provincia para bajar regalías para incrementar la actividad y la producción” lo cual se alinea “los objetivos de toda la comunidad y la industria”.

El empresario reconoció que en el contexto actual que vive la Industria se han vivido desafíos, y que han salido fortalecidos. Indicó que si bien, desde el ámbito internacional se focaliza el interés en Vaca Muerta “también se pregunta por el convencional, por Palermo Aike, lo que abre una ventana de oportunidad muy interesante”. “Hay mucho potencial y muchas cosas para hacer”, apuntó.