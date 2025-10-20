Claudio Vidal: “La actividad petrolera es clave en la provincia de Santa Cruz”

Lo manifestó el gobernador Claudio Vidal durante el acto de apertura de sobres de la licitación de las áreas petroleras que dejó YPF en la provincia de Santa Cruz. Además, resaltó la importancia de reactivar la actividad con mayor transparencia. “Nuestra tarea, nuestra misión es hacer las cosas bien, como corresponden”, enfatizó.



El gobernador Claudio Vidal, encabezó la ceremonia de firma del instrumento legal que convoca a licitación de las áreas petroleras que deja YPF en la provincia de Santa Cruz. El mismo tuvo lugar en las instalaciones de FOMICRUZ S.E. en Río Gallegos.



En ese contexto, el mandatario provincial se dirigió a los presentes, destacando en primera instancia la presencia de autoridades provinciales, jefes comunales y legisladores. A la vez, resaltó la importancia del acontecimiento. “La verdad que esto es algo muy importante. Los que venimos de la actividad sabemos lo importante que es para la provincia, pero también comprendemos lo importante que es para el sector”, remarcó.



“Todos sabemos muy bien que fue una decisión política nacional el que YPF abandone los yacimientos convencionales de todo el país. Esto no sucedió solamente en Santa Cruz, sino que también en otras provincias como Tierra del Fuego, Chubut, parte de Neuquén, el sector convencional de Mendoza y Salta”, comentó.



Más adelante, el Gobernador expresó que no fue fácil enfrentar la situación que se generó desde el día en que la Nación tomó esta decisión. “Desde el año 2015 a la fecha YPF en estos yacimientos se perdía producción. Y esto tiene que ver con decisiones políticas que se han tomado incorrectamente tiempo atrás. La falta de inversión es clara y está reflejada en los yacimientos a través de la falta de mantenimiento, la pérdida de producción y en el ajuste de tarifas que han recibido todas las empresas pymes. Hay datos certeros de esto y de hecho en el Ministerio de Trabajo de la provincia hay cientos de denuncias del 2015 a la fecha. No ha sido para nada fácil. Creo que todos hicimos un gran esfuerzo”, explicó.



En ese sentido, amplió: “Para esta provincia, el ingreso más importante siempre fue la actividad petrolera, pero con esos índices de producción realmente se hace sentir la necesidad de volver a producir, de recuperar la actividad y de tener la posibilidad de volver a generar empleo, fortalecer el movimiento económico, no solo en la zona norte, sino que nivel provincial”.



En otra parte del discurso, el gobernador Claudio Vidal manifestó un agradecimiento muy especial al ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez y a todo su equipo de trabajo. Además, hizo lo propio con el titular de FOMICRUZ, Oscar Vera.



“La actividad petrolera es clave, como también lo son otras actividades en la provincia que claramente hoy reflejan una mejora. Hemos tomado la decisión política de hacer de FOMICRUZ, una empresa que sea realmente protagonista y no simplemente una empresa socia de los que vienen a invertir, sin hacer el mínimo esfuerzo. Esa política en la provincia está cambiando”, prosiguió. Asimismo, señaló que cree fielmente en lo que se está haciendo en la provincia.



Por otra parte, hizo alusión en la relevancia de la responsabilidad en la gestión. “Hay que hacer las cosas bien, de forma transparente. Nunca estuve de acuerdo con que los yacimientos petroleros de nuestra provincia tengan un solo dueño, y eso es lo que sucedió en el pasado. Cuando es una sola empresa la que tiene la responsabilidad de operar en los yacimientos, invierte solo en el sector más productivo, más rentable, y comienza a abandonar todo lo que está alrededor. Eso es lo que sucedió en YPF durante los últimos años”, precisó



“Nuestra tarea, nuestra misión es hacer las cosas bien, como corresponden. Tomarnos el tiempo necesario y que todo esto sea en beneficio de la gente. Claramente el Ministerio de Trabajo de la provincia va a tener una gran responsabilidad al igual que el Ministerio de Energía y Minería de la provincia”, consideró en otro tramo de la alocución.



Vidal también habló del rol preponderante que Secretaría de Estado de Ambiente, dado que la misma tendrá una gran injerencia en esta nueva etapa que se inicia en Santa Cruz. “Hoy YPF no está más, pero dejó un desastre ambiental. Creo fielmente que se tiene que hacer un trabajo muy preciso de la recuperación de los pasivos ambientales, y que las empresas que vengan de acá para adelante tienen que saber, tienen que comprender, que hay un gobierno que va a controlar, porque hay vecinos que exigen al Estado que cumpla con su función”, enfatizó.



Otro tema en el que focalizó especial atención el Gobernador fue en la necesidad de tener una ley de hidrocarburos totalmente distinta a la que tuvo durante muchos años. “Estamos trabajando en una nueva ley de incentivo industrial desde hace aproximadamente 90 días con la participación de todos los actores del estado, pero también estamos haciendo consultas a las distintas empresas pymes, a las distintas operadoras de la actividad petrolera, de la actividad minera, de otras actividades de la provincia”, cerró.