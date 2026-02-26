Claudio Vidal fue invitado por Javier Milei a participar de la “Argentina Week” en Estados Unidos

El presidente Javier Milei invitó al gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, a formar parte de la comitiva de mandatarios provinciales que participarán de la “Argentina Week”, un evento que se realizará en Nueva York entre el 9 y el 12 de marzo, con el objetivo de promover inversiones internacionales y fortalecer vínculos con el sector empresarial.

La convocatoria fue realizada a través de la Cancillería argentina y la Embajada en Estados Unidos, y alcanza a un grupo de diez gobernadores de distintas provincias. El encuentro reunirá a funcionarios, empresarios y ejecutivos de importantes compañías globales, además de representantes del sector financiero.

Entre los gobernadores invitados figuran Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta). También fueron convocados Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), aunque ambos declinaron la invitación por cuestiones de agenda

Según trascendió, algunos mandatarios, entre ellos Vidal, llegarán a Estados Unidos tras participar previamente en la convención minera PDAC en Toronto, Canadá, uno de los eventos más relevantes del sector a nivel mundial.

La agenda de la “Argentina Week” incluirá exposiciones sobre el panorama económico del país, reuniones con inversores, encuentros institucionales y espacios de networking con líderes empresariales. El presidente Milei encabezará las actividades junto a funcionarios nacionales del área económica y representantes del Gobierno.

El evento contará con la presencia de directivos de grandes entidades financieras y empresas internacionales, en el marco de una estrategia orientada a posicionar a la Argentina como un destino atractivo para inversiones en sectores clave como energía, minería y tecnología.