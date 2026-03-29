Claudio Vidal: “Estamos trabajando para dar una respuesta real a la situación habitacional en El Chaltén”

El gobernador de Santa Cruz se reunió con autoridades provinciales y locales para avanzar en soluciones por la crisis habitacional en El Chaltén. Analizan entrega de lotes, proyectos productivos y medidas urgentes para familias afectadas por desalojos.

La situación habitacional en El Chaltén dejó de ser un tema más en la agenda provincial y pasó a ser una prioridad. Así lo dejó claro el gobernador Claudio Vidal, que encabezó una reunión clave para empezar a ordenar soluciones concretas.

Vidal estuvo acompañado en el encuentro con la presidenta y el vicepresidente del Concejo Deliberante de la villa cordillerana, por el jefe de Gabinete Pedro Luxen, la ministra de Gobierno Belén Elmiger. Todos contestes de la preocupación de varias familias ante el inminente desalojo del hotel La Aldea.

“Sabemos que no es un tema más. Hay familias que hoy viven con incertidumbre y eso requiere decisiones y presencia del Estado”, expresó Vidal en sus redes sociales, marcando el tono de la reunión.

Lotes, producción y una solución de fondo

La idea central que se está trabajando es avanzar en un esquema de acceso a la tierra, pero con una mirada distinta: que no sea solo entregar lotes, sino generar oportunidades de desarrollo.

En ese sentido, una de las propuestas apunta a utilizar tierras del Consejo Agrario Provincial en la zona de Los Álamos, cerca del ejido urbano. El plan contempla una entrega escalonada: primero unos 90 terrenos, luego 60 más y una tercera etapa con otros 90 lotes.

El objetivo es que esos espacios no solo sirvan para vivienda, sino también para impulsar proyectos productivos, con acompañamiento técnico del Estado.

Medidas urgentes mientras se arma el plan

Mientras se avanza con esa solución de fondo, el Gobierno también analiza medidas inmediatas. La prioridad es garantizar condiciones básicas para las familias que hoy están en una situación crítica.

Entre las alternativas que se evalúan aparecen la provisión de energía con generadores y el acceso al agua mediante perforaciones. Son soluciones transitorias, pero necesarias frente a la urgencia.

Ordenar el crecimiento y liberar tierras

Otro punto importante que surgió de la reunión es que este esquema también permitiría ordenar el crecimiento de la localidad. A medida que avance el plan, se podrían liberar tierras fiscales dentro del pueblo, que luego serían adjudicadas según los registros existentes.

La ministra Elmiger lo resumió así: “Se busca no solo resolver lo inmediato, sino construir soluciones sostenibles en el tiempo“.

Dar respuestas reales: Santa Cruz Puede

El Gobierno avanza en un mensaje de fondo claro, marcando la presencia de un Gobierno activo en la búsqueda de la transformación de la matriz social y productiva. Claudio Vidal lo dejó planteado sin rodeos: se trata de dar respuestas reales, con planificación y en conjunto con el municipio.

“Estamos trabajando en un esquema de acceso a la tierra con una mirada productiva… para generar soluciones sostenibles en el tiempo”, afirmó.

La crisis habitacional en El Chaltén no es nueva, pero esta vez el enfoque del Gobierno apunta a algo más que una solución de emergencia: ordenar, planificar y dar previsibilidad a las familias que hoy viven con incertidumbre.