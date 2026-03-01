Claudio Vidal entregó vehículos y maquinaria para fortalecer servicios comunitarios e infraestructura

En un acto realizado hoy en Casa de Gobierno, el gobernador Claudio Vidal encabezó la entrega de 6 camionetas 4×4, 3 retroexcavadoras y un vehículo de transporte con capacidad para 20 pasajeros, destinados a distintos organismos del Estado para fortalecer proyectos productivos, obras de gas e infraestructura en toda la provincia.

En el marco de una política orientada a optimizar recursos y garantizar mayor eficiencia en la gestión pública, el gobernador Vidal concretó la entrega de unidades y maquinaria pesada que serán destinadas a reforzar tareas comunitarias y operativas en distintas localidades de Santa Cruz.

Durante el acto, el mandatario provincial, quien estuvo acompañado por ministros y presidentes de entes, remarcó la importancia de la responsabilidad en el uso de los bienes del Estado.

“Estos vehículos son para que queden al servicio de la comunidad, para las distintas tareas y trabajos que tenemos que hacer en cada organismo. No son para uso personal, son para trabajar en beneficio de la gente”, subrayó.

Inversión que genera ahorro y eficiencia

En relación a las retroexcavadoras entregadas, Vidal destacó su impacto directo en obras clave como la extensión de gasoductos en barrios que llevan más de una década esperando el servicio.

“Estamos desarrollando proyectos de extensión de gas para barrios que hace 12, 14 o 16 años esperan. Muchas veces alquilar una máquina representa un costo significativo para el Estado. Invertir en maquinaria propia es parte de la respuesta y de la solución que tenemos que dar”, sostuvo.

El Gobernador explicó que contar con equipamiento propio permite reducir gastos y cuidar recursos que hoy son escasos.

Trabajo articulado en toda la provincia

Los vehículos entregados – todos con tracción 4×4, fundamentales ante las largas distancias y las condiciones invernales – serán destinados a distintos organismos, entre ellos Bomberos en Cañadón Seco, la División Caminera de Perito Moreno y áreas de Desarrollo Social en varias localidades.

Vidal recordó que algunas de estas entregas responden a compromisos asumidos meses atrás y reafirmó su decisión de continuar fortaleciendo la presencia del Estado en todo el territorio provincial.

Además, puso en valor el avance de obras en zona norte, especialmente la ampliación de la red de gas en el barrio Invernadero de Pico Truncado, una demanda histórica de más de 15 años.

“Son obras que estaban comprometidas hace mucho tiempo y que nunca se cumplían. Tomamos la decisión de hacerlas en un momento económico difícil, pero vamos a seguir avanzando de a poco”, aseguró.

Vivienda y producción, ejes centrales

El mandatario también se refirió al trabajo conjunto con Santa Cruz Puede S.A.U. en el desarrollo de un programa de viviendas sociales, cuyo modelo ya se encuentra definido.

Según indicó, el objetivo es acelerar los tiempos de construcción a través de convenios con municipios, garantizando que las viviendas se entreguen con servicios básicos. “Que sea un trabajo en conjunto: quizás los municipios aportan la platea y nosotros llevamos la estructura. Lo importante es avanzar”, expresó.

Con esta nueva inversión en equipamiento y movilidad, el Gobierno Provincial continúa consolidando una estrategia centrada en producción, infraestructura y fortalecimiento de los servicios esenciales para mejorar la calidad de vida de los santacruceños.