Claudio Vidal encabeza en Puerto Santa Cruz las actividades oficiales por el 25 de Mayo

El gobernador de Santa Cruz participó junto a integrantes de su gabinete, el intendente Juan Manuel Bórquez y autoridades locales del tradicional Tedeum realizado este lunes en Puerto Santa Cruz, en el marco de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, encabezó este lunes en Puerto Santa Cruz las actividades oficiales organizadas por el 25 de Mayo, acompañado por integrantes de su gabinete provincial, el intendente Juan Manuel Bórquez, concejales y autoridades locales.

La jornada comenzó a las 11:00 horas con la celebración del tradicional Tedeum, mientras que al mediodía está previsto el acto central conmemorativo por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.

La presencia de autoridades provinciales y municipales formó parte de una agenda institucional orientada a acompañar las celebraciones patrias en las distintas localidades santacruceñas, poniendo en valor la identidad nacional, la historia y el compromiso colectivo con la construcción de comunidad.

Durante la homilía, el sacerdote Humberto Ramírez dejó un mensaje dirigido especialmente a las autoridades provinciales y municipales, convocándolas a asumir un rol activo en la construcción colectiva de la provincia. “Ustedes son piedras importantes en la construcción de esta nación, de esta provincia y de este Puerto Santa Cruz”, expresó, al tiempo que pidió que los proyectos y decisiones estén orientados “al bien de nuestra patria, al bien de nuestro pueblo y al bienestar de las generaciones que vendrán”. Asimismo, destacó que desde la comunidad religiosa se sostiene una oración permanente por los gobernantes, para que “la luz del Espíritu Santo los ilumine” en el ejercicio de sus responsabilidades.

“Sean piedras importantes para seguir construyendo nuestra provincia”, expresó.

En ese marco, destacó especialmente el rol de los gobernantes, señalando que son actores fundamentales para impulsar proyectos que permanezcan en el tiempo y generen bienestar para las futuras generaciones. Asimismo, remarcó que desde la comunidad religiosa se sostiene una oración permanente por quienes tienen responsabilidades institucionales, pidiendo sabiduría, discernimiento y fortaleza para la toma de decisiones.