Claudio Vidal en Lago Posadas: destacó la importancia del desarrollo productivo de la localidad

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, llegó hoy a Lago Posadas, donde encabezó el acto por el 66° Aniversario de la localidad. En la oportunidad, destacó la puesta en marcha de proyectos productivos que permitirán garantizar el desarrollo del lugar, aportando fuentes de trabajo genuina para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

El mandatario provincial, quien se hizo presente en el acto en compañía del jefe de Gabinete de Ministros, José Daniel Álvarez, el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez; el presidente de la Administración General de Vialidad Provincial; y el presidente de la Comisión de Fomento de Lago Posadas, Rubén Guzmán, dedicó un emotivo saludo a los asistentes y a todas las madres en su día, enfocando su discurso en el concepto de “igualdad territorial” y la transformación productiva de la provincia.

“Este es un gobierno que apuesta a la producción y que estamos trabajando en distintos proyectos productivos con la firme intención de revertir la matriz productiva en toda la provincia, y no lo podíamos dejar de hacer en esta hermosa localidad en Lago Posadas”, afirmó Vidal.

Estación de servicio: conectividad y turismo

En ese marco, habló de la nueva estación de servicio de la empresa estatal FOMICRUZ S.E., a través de su marca Energía Patagónica (EPA) que se presentó hoy. La misma tiene como objetivo garantizar el suministro de combustible en localidades donde la instalación de estaciones tradicionales no es viable, y para ello se realizó una inversión de $678 millones de pesos en la obra, la cual cuenta con dos tanques de 20.000 litros cada uno para proveer nafta súper y gasoil Grado 3, además de estar equipada con sistemas de seguridad, control ambiental y prevención de derrames conforme a la normativa nacional.

Desde el Gobierno Provincial se informó que la estación, ubicada en una zona de gran potencial turístico y cercana al Parque Nacional Perito Moreno, quedará habilitada para la venta al público una vez finalizada la inscripción en el registro de la Secretaría de Energía de la Nación (Resolución N° 1102/2004).

Apuesta al proyecto vitivinícola

El Gobernador también hizo hincapié en el proyecto productivo que se está desarrollando en la chacra del Consejo Agrario Provincial (CAP). Se trata del proyecto vitivinícola, una iniciativa que “realmente marca la diferencia y marca cuál es la idea de este gobierno en materia productiva.”

Según detalló, se han logrado trasplantar 1.000 parras de un total de 6.000, y la tarea continuará en los próximos días. El mandatario invitó a los vecinos a visitar el lugar “para que empiecen a soñar y a pensar qué es lo que estamos proyectando en la localidad,” ya que este tipo de iniciativas fortalecen el turismo.

Compromiso con la Infraestructura y la Comunidad

El Mandatario Provincial reafirmó el compromiso de su gestión con el crecimiento de Lago Posadas a pesar de las dificultades económicas que atraviesa el país. “Ahora nos tenemos que arreglar con nuestros recursos”, señaló.

En cuanto a infraestructura, anunció una medida para mejorar la transitabilidad: “Le pedí al presidente de Vialidad Provincial, Julio Bujer, que debíamos hacer llegar una motoniveladora urgente en esta localidad, sin excusas, porque es necesaria.”

Finalmente, el Gobernador expresó emocionado el recuerdo de los pioneros y su orgullo por la belleza de la localidad: “Estoy orgulloso y contento de poder estar acá que para mí espero que nadie se ofenda. Esta es la una de la localidad más linda de la provincia.”

Las celebraciones del 66° Aniversario de Lago Posadas concluyeron con un balance positivo de obras y el compromiso de las autoridades con el desarrollo local. La finalización de la estación de servicio y los avances en proyectos productivos reafirman la voluntad de la gestión de fortalecer la infraestructura y la economía regional, marcando una ruta clara hacia el crecimiento y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.