Claudio Vidal emitió su voto y convocó a participar con compromiso y esperanza

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, cumplió con su deber cívico este domingo y emitió su voto en el marco de las elecciones que se desarrollan en todo el país.

A través de sus redes sociales, el mandatario provincial compartió un mensaje en el que destacó la importancia de la jornada democrática: “Ya cumplí con mi deber cívico, emitiendo mi voto. Hoy no es un día más, sino un día de democracia que marca el rumbo del país que queremos”, expresó.

Vidal remarcó además que esta elección se lleva adelante con un sistema de votación “más transparente y ágil, pensado para favorecer la participación ciudadana”.

Finalmente, convocó a los santacruceños y santacruceñas a concurrir a las urnas con compromiso y esperanza: “Sigamos construyendo una Santa Cruz mejor”, concluyó.