Claudio Vidal: Anuncios, proyectos y la necesidad de reestructurar la matriz energética de Santa Cruz

La próxima instalación de una refinería en la provincia; avances en el nuevo aeropuerto de 28 de Noviembre; puesta en marcha de dos centros de esquí; y la importancia del sector privado para el crecimiento de la provincia, fueron algunos de los temas abordados, en la rueda de prensa que mantuvo el gobernador Claudio Vidal en El Calafate.

El gobernador Claudio Vidal visitó ayer la Villa Turística de El Calafate, donde participó especialmente del Foro “Hidrógeno Verde: condiciones para su desarrollo”. En ese contexto, además de exponer el potencial de Santa Cruz y la necesidad de avanzar en un replanteamiento de la matriz productiva provincial, el mandatario provincial, firmó un memorándum de entendimiento con la empresa MMEX Resources Corporation, con el propósito de desarrollar financiar y construir un proyecto de refinería de petróleo crudo de combustibles limpios en la provincia de Santa Cruz.

Al término de la jornada, Claudio Vidal mantuvo una extensa entrevista con los medios de comunicación presentes en El Calafate, en la que formuló importantes declaraciones.

Una refinería en la provincia

En primera instancia, habló de la firma del memorándum de entendimiento con la firma de origen estadounidense MMEX Resources Corporation, con la finalidad de establecer un marco de colaboración en proyectos de inversión y cooperación tecnológica para desarrollar, financiar y construir un proyecto de refinería de petróleo crudo de combustibles limpios en la provincia de Santa Cruz. Al respecto, indicó: “Tiene un gran significado porque es preservar el valor agregado de lo que nosotros extraemos del suelo, además, yo siempre fui muy crítico de no generar más empleo a través del fortalecimiento del valor agregado. Siempre fuimos una provincia con petróleo y gas, pero nunca tuvimos una refinería”. Asimismo manifestó que a través de este acuerdo se puede revertir esa situación. “Esto nos permite comenzar a dialogar con un sector de empresarios que tienen firmes intereses de instalar una refinería en la provincia por lo que eso genera empleo, y la posibilidad de abaratar el combustible. Mucho de lo que consume el santacruceño se ve muchas veces reflejado en el precio del transporte del producto.

Para nosotros es un alivio y también es algo que nos empuja a seguir indicando que este es el camino. No podíamos seguir dependiendo siempre del Estado porque ese modelo político fracasó claramente por lo que el Estado tiene que generar condiciones, siendo el camino que tomamos y que vamos a recorrer durante estos años”, explicó.

Prosiguiendo con el tema, Vidal resaltó que la instalación de una refinería en Santa Cruz, es un proyecto en el cual se viene trabajando desde hace 8 meses y hoy se pudo firmar el preacuerdo, y de ese modo avanzar en una segunda etapa. “Vamos a tener una reunión en Buenos Aires ya que es una planta refinería que está conformada por módulos. A medida que tengan más producción, y tengan asegurada más venta, van a seguir implementando módulos”, agregó.

El turismo

Al ser consultado acerca de la importancia que reviste el turismo para esta gestión de gobierno, el mandatario sostuvo que es “sumamente importante, pero me parece que somos egoístas solamente cuando hablamos de turismo de una localidad”. “Tenemos que tener una mirada mucho más amplia porque todas las localidades tienen algo que mostrar y quizás muchas de las localidades necesitan infraestructura, que es en lo que este gobierno tiene que trabajar, y crear infraestructura para hacer más fácil y más accesible el turismo internacional. Muchos lugares del mundo eligen la Patagonia como lugar de vacaciones, para recorrer y conocer. Tenemos que generar infraestructura para ser más competitivos y más infraestructura significa mejor condición de nuestros puertos y aeropuertos”, consideró.

Aeropuerto de 28 de Noviembre

En otra parte del diálogo con la prensa, el Gobernador destacó la labor que se lleva adelante para potenciar el aeropuerto de la localidad de 28 de Noviembre. “Estamos trabajando para poner en marcha todo el balizamiento, el cerco perimetral, las instalaciones de gas, y la calefacción en el mismo. Estamos trabajando en ese aeropuerto a través del Ministerio de la Producción y seguramente en los próximos días vamos a estar firmando el comienzo de obras”, detalló.

Centro de Esquí

El mandatario provincial señaló que la provincia está trabajando en dos Centros de Esquí, uno de los mismos está muy cerca de El Calafate. “Tenemos dos interesados para este proyecto. La Argentina perdió credibilidad. Generamos desconfianza en vez de trabajar para generar confianza. Sucedió eso durante muchos años y perdimos la posibilidad de tener mayores inversiones, pero hoy esa situación se revierte y acá hay una provincia que acompaña a todo tipo de proyectos productivos. Y eso es observado con buenos ojos por parte del sector empresarial inverso”, comentó.

Encuentro con Belloni

Prosiguiendo con la conversación, Vidal dijo que mantuvo un encuentro con el intendente de El Calafate, Javier Belloni. “Estuve con él en horas de la mañana y también días anteriores. Se trata de madurez política sobre todo si buscamos puntos de encuentro para hacer bien las cosas para la provincia”, expuso.

“Si se quiere trabajar para la gente y proyectar una provincia distinta, soy el primero aliado con todos. Y veo intenciones de acompañar ideas de este gobierno con una mirada más productiva y de desarrollo, de reestructuración provincial. También tengo que decir que han creado un municipio que no lo saturaron con empleados públicos porque después tenés que generar objetivos como recaudar más, para pagar sueldos. Hay que ser serios, responsables y el trabajo que se genere desde los gobiernos, tiene que ser en el sector privado”, aseguró.

“Siempre pongo un ejemplo que a veces se toma a mal y los que trabajan desde la mala política tratan de confundir. Primero soy un trabajador, no importa la situación que me toque o el lugar que me toque ocupar, soy un trabajador más y vengo a trabajar por mi provincia. Ahora, en una provincia que es la segunda provincia más grande del país, la segunda en extensión territorial; una provincia con muchas riquezas, pero empobrecidas tiene que ver solamente con que no han proyectado, no lograron obtener una mirada productiva, y entendieron que el estado lo era todo”, reflexionó. A la vez, subrayó: “377.000 habitantes, 92.000 personas que dependen de un salario del Estado, La pregunta es, ¿de dónde seguimos sacando fondos, recursos económicos para sostener la necesidad que representa hoy, por la alta inflación que tiene el país ahora y desde hace mucho tiempo? ¿Cómo hacemos para sostener la necesidad que tiene el empleado público de tener un mejor salario? El reclamo es lógico, pero ¿de dónde sacamos fondos? ¿De dónde sacamos recursos? El camino es este, comenzar a producir, defender el valor agregado generar empleo genuino, oportunidades y mostrarnos con los distintos sectores inversores”.

Política habitacional

En cuanto a las necesidades que existen en Santa Cruz, y el proyecto de emergencia habitacional que presentó un grupo de sindicatos en el día de ayer, Vidal expresó: “Primero se lo anuncié yo a ellos hace 10 días. Les comenté que íbamos a hacer que estábamos trabajando en un proyecto también de viviendas para empleados públicos, empleados estatales. Se sabe muy bien que construir una vivienda es muy pero muy costoso, pero lo vamos a hacer. Estamos diseñando el proyecto, queremos marcar una diferencia con los modelos de construcción anterior, que era muy costoso”.

“Muchas veces se puede lograr a través del mismo modelo de construcción, acordando con las empresas y sindicatos, representantes de los trabajadores, a través de acuerdos de productividad, hacer más eficiente la operación. Eso también abarata los costos de la construcción”, acotó.

Tarifa de Gas

En relación al fallo de la Cámara Federal de Apelaciones en contra de Santa Cruz, retrotrayendo la medida que frenaba el aumento de la tarifa de gas, el Gobernador indicó que es triste y lamentable. “Es parte de las decisiones equivocadas que toma la justicia en esta provincia y en este país. Sumado a que también habla del desconocimiento que tiene la política nacional en nuestro país, que no es desde ahora. Siempre las políticas en este país fueron centralistas. Todo es Buenos Aires y alrededores pero el interior nacional, que es el que trabaja, el que produce, el que se esfuerza, el que lucha con las inclemencias del tiempo, el que tiene que vivir en lugares muchas veces lejos de todo tipo de infraestructura, es el que justamente olvida la política nacional”, recalcó.

“Es importante que cuando se hable de federalismo, tengan más protagonismo los gobernadores del interior nacional; y legisladores nacionales que se animen a expresar las ideas del pueblo del interior, y que trabajen en proyectos que nos pongan en donde tenemos que estar”, finalizó.