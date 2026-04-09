Claudio Vidal ante el programa de incentivos: “Tenemos que transformar esos recursos en producción real y empleo genuino”

El gobernador Claudio Vidal presentó el nuevo esquema para la actividad hidrocarburífera con la presencia, por primera vez, de la totalidad de las operadoras que trabajan en la provincia. El plan apunta a levantar equipos, aumentar la producción y generar más empleo.

En un escenario nunca visto en la historia energética de la provincia, Claudio Vidal reunió en Río Gallegos a los CEOs de todas las operadoras que desarrollan actividad en Santa Cruz para presentar el programa “Más Producción y Trabajo en el Sector Hidrocarburífero”.

La foto política y empresarial no pasó desapercibida: por primera vez, todas las compañías del sector se sentaron en una misma mesa con el Gobierno provincial para discutir un esquema común orientado a reactivar la actividad. “No recuerdo un momento como este. Que estén todas las operadoras acá habla de la responsabilidad que tenemos por delante”, expresó Vidal al abrir su discurso.

Producción y empleo como eje del nuevo rumbo

El gobernador fue directo: planteó que el futuro de Santa Cruz depende de recuperar la centralidad de la producción como motor económico. “La única forma de poder salir adelante es por el trabajo y la producción. Esa es la base de la economía y del desarrollo”, afirmó.

En esa línea, remarcó: “Somos una provincia rica en recursos, pero tenemos que transformar esos recursos en producción real y empleo genuino”.

El programa presentado propone un cambio de lógica: pasar de una actividad en retroceso a un esquema de crecimiento sostenido, con incentivos para incrementar la inversión, reactivar equipos inactivos y elevar los niveles de producción en los yacimientos.

Un llamado a la responsabilidad empresarial

Durante su discurso, Vidal pidió compromiso real a las operadoras y remarcó que el éxito del programa dependerá del cumplimiento efectivo de los acuerdos. “Lo único que les pido es honrar los acuerdos, cumplir con los compromisos y trabajar en equipo”, sostuvo.

Y agregó: “Si cada uno trabaja por su lado, algún resultado va ha tener. *Pero si trabajamos entre todos, los resultados van a ser mucho mejores”.

El mandatario también instó a compartir información técnica y experiencias productivas: “El que ya avanzó en ciertos procesos tiene que ayudar al resto. Hoy más que nunca necesitamos colaboración”.

Levantar equipos y generar más trabajo

Uno de los puntos centrales del programa es la reactivación de equipos paralizados y la puesta en marcha de nuevas operaciones. “Esto que estamos haciendo hoy es subir más equipos, tener más producción y sostener el empleo, pero también generar nuevos puestos de trabajo”, enfatizó.

En otro tramo, dejó en claro el rumbo de su gestión: “Hay un gobierno que apuesta realmente a la producción y al trabajo. Ese es el camino que elegimos”.

Una provincia con recursos, pero con desafíos estructurales

El gobernador también hizo una lectura crítica del modelo económico provincial y del rol del Estado. “Durante mucho tiempo se creyó que el Estado podía resolver todo, y eso nos llevó a un límite”, advirtió.

Y profundizó: “Cuando faltan políticas nacionales o cambia el contexto, no podemos quedarnos mirando. Tenemos que saber qué hacer como provincia”.

En ese sentido, planteó la necesidad de fortalecer el sector productivo:

“Tenemos que dejar de depender y empezar a generar. Y eso se hace produciendo”.

Palermo Aike y el potencial a desarrollar

En su intervención, Vidal también puso el foco en el desarrollo de nuevas áreas como Palermo Aike, destacando el trabajo previo y la necesidad de avanzar en conjunto.

“Hay información, hay estudios, hay experiencia. Aprovechemos eso y trabajemos sobre esa base”, señaló. Además, abrió la puerta a acompañar el desarrollo con herramientas desde el Estado: “Si tenemos que revisar esquemas para que la inversión llegue, lo vamos a hacer”.

Un acuerdo en construcción con impacto a futuro

El programa presentado es el paso previo a la firma de un acuerdo integral con las operadoras, que se terminará de definir en los próximos días.

En el cierre, Vidal volvió a reforzar el mensaje colectivo: “Esto es entre todos. Nadie se salva solo. Si trabajamos juntos, Santa Cruz va a salir adelante”.

“Este pueblo tiene ganas de salir adelante, lo demuestra día a día. Y es acá, es justamente por acá, es el camino de la producción, el trabajo y la responsabilidad”, fue el mensaje final de Claudio Vidal.