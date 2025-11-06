Claudia Martínez y Viviana Carabajal recibieron la distinción “Evita Compañera” en el Senado

Las santacruceñas fueron reconocidas por su trayectoria en defensa de los derechos sociales, tras ser propuestas por la senadora Alicia Kirchner en el marco de la edición 2025 de la distinción “Evita Compañera”.

En una emotiva ceremonia realizada en el Salón Azul del Senado de la Nación, Claudia Martínez y Viviana Carabajal recibieron la distinción “Evita Compañera – Honorable Senado de la Nación”, tras ser propuestas por la senadora nacional Alicia Kirchner. Este reconocimiento anual destaca a mujeres de todo el país que encarnan el ideario de María Eva Duarte de Perón: abnegación, entrega, esfuerzo, solidaridad y renunciamiento.

“Evita es ejemplo y guía de millones de mujeres argentinas. Hoy distinguimos a Claudia Martínez y Viviana Carabajal, dos santacruceñas que trabajan por los derechos sociales y el verdadero desarrollo con inclusión”, expresó Alicia Kirchner durante el acto.

Viviana Carabajal fue distinguida por su incansable labor en defensa de los derechos de las personas mayores, desde su trabajo en el Hogar Dr. Braulio Zumalacárregui hasta su rol como vocal electa en la Caja de Previsión Social, donde impulsó mejoras concretas para el sector pasivo.

Por su parte, Claudia Martínez fue reconocida por su trayectoria en el Ministerio de Asuntos Sociales, su militancia justicialista y su gestión como diputada provincial y Ministra Secretaria General de la Gobernación, siempre enfocada en las infancias, las familias y los trabajadores. “Esta distinción la recibo con mucha emoción y responsabilidad. Con la misma emoción y responsabilidad que intenté mantener en mi camino militante y trabajadora”, afirmó Martínez.

Y agregó: “Evita nos dejó un legado perdurable en el tiempo y es nuestro deber seguir ese camino de lucha, levantando las banderas por la justicia social, la igualdad y los derechos de las mujeres. Agradezco en esta distinción a todos los compañeros y compañeras que la militancia y el trabajo me dio la posibilidad de conocer y compartir”.

La distinción “Evita Compañera” se entrega cada año en el marco del Día del Renunciamiento, y busca visibilizar a mujeres que, desde sus territorios, hacen de la política una herramienta de transformación y justicia social.