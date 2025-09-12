Clases de Pádel Adaptado: Dictan propuesta inclusiva y saludable

El Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración de la Provincia de Santa Cruz invita a la comunidad a participar de las Clases de Pádel Adaptado, una iniciativa destinada a personas con discapacidad, que busca promover la integración, la recreación y el bienestar a través del deporte.

La propuesta, impulsada por la Subsecretaría de Políticas para Personas con Discapacidad, estará a cargo del profesor e instructor Facundo González, y se dictará los días martes y jueves, en dos turnos: de 10:00 a 10:40, y de 10:40 a 11:20, en la cancha del Polideportivo Díaz, ubicada en Juan Bark y Río Grande.

El pádel adaptado es una práctica que combina actividad física, diversión y socialización, brindando un espacio de encuentro para quienes participan.

Las y los interesados pueden comunicarse al 2966 48-7810, para obtener más información e inscribirse.