Clase abierta de folclore y malambo en Caleta Olivia por el Día de los Enamorados

Los profesores Jorge Villagra y Marianela Córdoba realizarán una clase gratuita y abierta al público este sábado 14 de febrero en el SUM de Petroleros Privados, con propuestas para adolescentes y adultos.

Los profesores Jorge Villagra, de malambo, y Marianela Córdoba, de danzas, anunciaron la realización de una clase abierta de folclore en Caleta Olivia este sábado 14 de febrero, con el objetivo de dar a conocer su propuesta y convocar a nuevos alumnos.

Según explicó Villagra, la iniciativa surge a partir del interés compartido de ambos docentes por generar un nuevo espacio de formación. “Acá en Caleta hay mucha gente que baila folclore, que le gusta, y decidimos hacer una clase abierta este sábado 14 de febrero”, señaló. Además, adelantó que ya se encuentran programadas clases regulares los lunes, miércoles y viernes de 21:00 a 22:00 horas, con jornadas específicas de malambo los días viernes, y la posibilidad de sumar otro día a futuro.

Por su parte, Córdoba detalló que la actividad del sábado se desarrollará en el SUM de Petroleros Privados y estará dividida en dos turnos: de 10:30 a 12:00 para adolescentes de 14 a 18 años, y de 12:00 a 13:30 para mayores de 18, sin límite de edad. La docente remarcó que la elección de la fecha busca vincular la propuesta con el sentido simbólico del Día de los Enamorados. “Queremos promover el amor en sus distintas maneras: no solo hacia otra persona, sino hacia la danza, el cuerpo y la expresión”, expresó.

En ese marco, destacó que la zamba tendrá un lugar central en la jornada, por tratarse de una danza asociada a la representación del amor. Córdoba también subrayó su intención de aportar los conocimientos adquiridos en sus estudios de danzas y teatro, con el objetivo de ofrecer una propuesta diferente para la ciudad.