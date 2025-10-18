CityBus en Rio Gallegos incorpora antenas Starlink para que los vecinos viajen conectados

Con el acompañamiento del Municipio de Río Gallegos, la empresa CityBus presentó las nuevas antenas Starlink que serán instaladas en la mayoría de las unidades del servicio de transporte urbano, permitiendo que los pasajeros puedan viajar conectados a internet de alta velocidad durante sus trayectos por la ciudad.



El acto se realizó con la participación de jóvenes de distintos barrios, el intendente Pablo Grasso, la secretaria de Gobierno, Sara Delgado, y autoridades de la empresa CityBus, quienes destacaron el valor de esta innovación tecnológica que mejora la calidad del servicio y facilita la comunicación de los usuarios.

Esta incorporación forma parte del trabajo conjunto entre el Estado Municipal y el sector privado, que continúa fortaleciendo el sistema de transporte público con más comodidades, tecnología y conectividad para los vecinos y vecinas de Río Gallegos.