Circuito costero kids: Propuesta Recreativa para los más chicos

La Municipalidad de Caleta Olivia, a través del área de Turismo dependiente de la Secretaría de Gobierno, invita a participar de una nueva edición del “Circuito Costero Kids”, una propuesta pensada especialmente para que niñas y niños disfruten, aprendan y se conecten con el entorno natural de nuestra ciudad.

La actividad se realizará el domingo 1 de marzo a las 17 horas, con punto de encuentro en el Playón de Básquet de la costanera local. Está destinada a chicos y chicas a partir de los 8 años, y los cupos son limitados.

El Circuito Costero Kids propone un recorrido guiado por la zona costera, combinando recreación, educación ambiental y descubrimiento del patrimonio natural, fomentando el cuidado del ambiente y el sentido de pertenencia a nuestra ciudad.

Quienes deseen participar podrán inscribirse previamente en la Oficina de Turismo o comunicándose al 485-0988.

Desde el Municipio se continúa impulsando este tipo de iniciativas que promueven el disfrute responsable de los espacios públicos y generan propuestas inclusivas para toda la comunidad, especialmente para las infancias.