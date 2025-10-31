Cierre del Mes de la Familia en el “Manuelita” de Río Gallegos

En el marco del cierre del Mes de la Familia, el Centro de Desarrollo Infantil “Manuelita” de Río Gallegos llevó adelante una jornada especial que incluyó una muestra del taller de arte con la familia, desarrollado durante las últimas semanas en la institución.



El encuentro contó con la participación de la subsecretaria de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, Verónica Pérez, y de la directora Provincial de Sistemas de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Alicia Cabral, ambas pertenecientes a la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia.



La jornada se vivió con entusiasmo, alegría y un fuerte espíritu participativo, donde las familias compartieron con los niños y niñas diversas expresiones artísticas y momentos de encuentro. La propuesta reafirmó el compromiso del Ministerio y de la Secretaría de Estado con la promoción de espacios de participación y acompañamiento en la primera infancia.



En este sentido, la directora del Centro “Manuelita”, Karina Millapi, expresó: “Estas actividades nos permiten fortalecer el lazo entre las familias y el equipo de nuestro Centro de Desarrollo Infantil. En cada encuentro compartimos, aprendemos juntos y celebramos la importancia de acompañar el desarrollo integral de nuestros niños desde el amor y el compromiso diario.”



De esta manera, el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración continúa impulsando acciones comunitarias y participativas que fortalecen el desarrollo integral y el bienestar de la primera infancia en toda la provincia.