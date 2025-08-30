Cierre del concurso “Pequeños Artistas”

En la tarde de este viernes, en el CeMEPA, se llevó a cabo la culminación del concurso Arte Sostenible: Pequeños Artistas”, organizado por la Escuela Municipal de Bellas Artes en el marco de su 52° aniversario. El evento contó con la presencia del secretario de Cultura y Deportes, David Jones, y de la subsecretaria de Cultura, Dana Moreno.

La jefa del departamento de Artes, Támara Toledo, explicó que la propuesta se desarrolló con los grupos de arte de los niveles uno a tres y con la sala de juveniles, e incluyó la utilización de materiales alternativos: “Se trabajó mucho con materiales reciclados, con otras alternativas para en vez de pinturas utilizar tintes naturales. Así también hablar acerca de la concientización del cuidado del medio ambiente”.

Las producciones presentadas abordaron temáticas vinculadas al mar, la preservación del océano y la problemática de los desechos que afectan la flora y fauna de la Patagonia.

Toledo detalló que se recibieron más de 110 trabajos y que la elección no resultó sencilla. “Podríamos haber elegido a casi todos los trabajos porque son espectaculares, muy llamativos, diferentes y creativos, pero tenemos que hacer una selección”, expresó.

Para la evaluación de las obras se consideró el uso de elementos sustentables y biomateriales. El jurado, integrado por Moira Balboa, Dana Moreno y Mónica Chiarello, verificó los requisitos y realizó la selección final, tanto de los premiados como de las menciones especiales.