Cierre de “La Huella de los Sabores”: balance positivo y gran acompañamiento de la comunidad.

La última jornada del polo gastronómico municipal reunió a vecinos, emprendedores y áreas comunales en un evento que consolidó el crecimiento del sector y proyecta una nueva edición para 2026.

En el cierre de La Huella de los Sabores, el polo gastronómico impulsado por el Municipio gracias a la determinación del intendente Pablo Carrizo de cumplir con el compromiso asumido con los emprendedores locales, la Supervisora de Desarrollo Económico, Marcela Alarcón, destacó el acompañamiento de la comunidad y el trabajo integral de las distintas áreas para garantizar el éxito del evento.Alarcón destacó que el público disfrutó de un clima agradable y un ambiente festivo que acompañó el desarrollo del evento.

Señaló que las familias de Caleta Olivia aprovecharon al máximo la propuesta, al igual que los emprendedores y los quinchos que formaron parte del espacio gastronómico. “El balance fue más que positivo”, remarcó.

La funcionaria expresó su agradecimiento al acompañamiento institucional y al trabajo articulado de todas las áreas municipales, fundamentales para garantizar la seguridad, la limpieza, la gestión de residuos y la infraestructura del evento. “Se puso en funcionamiento todo lo que tiene el Municipio para llevar adelante una fiesta como esta”, sostuvo.

Uno de los aspectos más destacados del cierre fue la participación de emprendedores que se sumaron por primera vez, tanto con carros gastronómicos como con propuestas cerveceras y gastronómicas. A lo largo de las tres jornadas, vecinos y visitantes recorrieron los distintos puestos, conocieron nuevas propuestas y disfrutaron de una oferta variada que fortaleció el desarrollo económico local.

En relación a futuras ediciones, Alarcón informó que la Agencia de Desarrollo ya inició la evaluación del evento mediante encuestas y relevamientos a participantes y público. “La gente va a pedir más polo gastronómico y siempre hay cosas para mejorar. Ya estamos tomando nota para proyectar una propuesta más completa de cara al verano y avanzar hacia La Huella de los Sabores 2026”, concluyó.