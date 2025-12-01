Cierre anual de los Talleres Barriales en el Cine Municipal

La Subsecretaría de Cultura, dependiente de la Secretaría de Cultura, Deportes y Juventud, presentó las producciones artísticas y formativas desarrolladas durante todo el año, con la participación de 32 talleristas y sus alumnos.

La Municipalidad de Caleta Olivia llevó adelante este domingo 30 de noviembre el cierre anual de los Talleres Barriales, una propuesta que reúne actividades artísticas, educativas y recreativas en distintos puntos de la ciudad. El evento se realizó en las instalaciones del Cine Municipal, donde se dispusieron espacios para muestras en escenario y exposiciones en el hall principal.

La jefa del Departamento de Talleres Barriales, Lorena Espinosa, explicó que la jornada comenzó a las 17:30 y destacó la amplia participación: “Hoy realizamos el cierre de los talleres con todas las disciplinas. En el escenario se presentaron danzas, guitarra, violín, judo; y en el hall se expusieron trabajos de tejido y producciones hechas a mano”.

Los talleres, conformados por 32 talleristas pertenecientes a la Subsecretaría de Cultura, trabajaron durante todo el año con estudiantes que acompañaron cada etapa del proceso formativo. “Es un trabajo anual, sostenido, con alumnas y alumnos que siempre están presentes. Los talleristas querían mostrar sus actividades, y este espacio es ideal para hacerlo”, señaló Espinosa.

Sobre la continuidad de la propuesta, confirmó que “los talleres seguirán el año que viene y estamos evaluando la posibilidad de continuar también durante el verano. Es importante remarcar que todas las actividades son libres y gratuitas, e incluso contamos con clases de apoyo escolar”.

Espinosa destacó además la buena convocatoria de los talleristas y el cambio de modalidad para esta edición: “Generalmente lo realizabamos en el SUM, pero este año decidimos trasladarlo al Cine Municipal para que la gente lo aproveche y para que los talleristas, que también son artistas, puedan utilizar este hermoso escenario. Fue un desafío, pero estamos muy contentos y emocionados”.

El cierre de los Talleres Barriales permitió mostrar el trabajo conjunto entre el equipo municipal, los talleristas y las familias, en una tarde colmada de talento y participación comunitaria.