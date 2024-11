Ciento cincuenta bailarines santacruceños viajaron a Buenos Aires para campeonato nacional

El Ministerio de Gobierno acompaña a la delegación de Santa Cruz que partió a la ciudad de Buenos Aires para participar de la competencia All Dance Argentina. Con esfuerzo propio 7 escuelas de la provincia serán parte del Campeonato Oficial de Danza del Mundo.

Con el firme compromiso de la difusión de nuestros artistas y tras haber recibido la declaración de Interés Provincial, Social y Cultural de la Cámara de Diputados en el certamen del mes de agosto esta mañana viajaron los jóvenes de Río Gallegos, completando el contingente de 150 bailarines que estarán participando en diferentes rubros de baile.

La profesora Vanina Frontera dialogó con la Secretaría de Comunicación Pública y Medios y contó que la competencia será desde mañana, sábado 16 y se extiende hasta el lunes 18, “llevamos jazz, ballet, urbano, comercial, show. Vamos con una muy buena representación de la provincia”, asimismo dijo que son 7 escuelas en total, dos de ellas de la ciudad de Río Turbio.

Viajaron Camagüey, The King of Dancing, Step One, The Golden, Resilencia, Tango Sur, Sur Dance por Río Gallegos y de Río Turbio Piruet Dance y Desplegando Tus Alas.

“Este año, la delegación creció notablemente y estamos muy felices de compartir estos tres días con otros alumnos llevando a nuestros chicos, chicas y adolescentes”, puntualizó y agregó “vamos de tan lejos que se ha generado este año una hermosa experiencia”.

La actividad será en el Teatro Rivadavia y los ganadores del All Dance Argentina obtendrán la clasificación al certamen internacional.

Fuente: Secretaría de Comunicación Pública y Medios