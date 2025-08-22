Chute: “Este debate tiene que ser abierto, plural y con todas las voces presentes”

En el marco del ciclo de charlas y debate “Desde el Sur”, organizado por la Municipalidad de Río Gallegos, el abogado y analista político Carlos Maslatón brindó una conferencia acompañado por el intendente Pablo Grasso y el secretario de Legal y Técnica, Gonzalo Chute.

Previo al inicio de la actividad, Chute destacó la importancia de esta propuesta impulsada por la Secretaría de Gobierno Municipal en conjunto con las áreas municipales.

“Estamos en un mundo que atraviesa transformaciones profundas y aceleradas, vinculadas a la tecnología, la inteligencia artificial y la dinámica de los mercados globales. Consideramos necesario generar estas instancias de debate con referentes de la política, la economía y la sociedad civil, para entre todos hacer un diagnóstico y analizar cómo estos cambios impactan a nivel nacional, provincial y local”, señaló.

Asimismo, resaltó la elección de Maslatón como primer disertante: “Carlos se destaca por su experiencia en la política, en los mercados financieros y en la construcción de nuevos espacios de debate. Su aporte enriquece esta iniciativa, que debe ser abierta, plural y con todas las voces presentes”.

En cuanto a las expectativas, el funcionario subrayó la respuesta positiva de la comunidad: “Vemos un teatro colmado, lo que muestra el interés en participar y debatir ideas. La propuesta es que sea una charla descontracturada, abierta, sin guiones, donde todos podamos construir un diagnóstico compartido de la realidad que atravesamos como país, provincia y ciudad”.

El ciclo “Desde el Sur” se proyecta como un espacio permanente de intercambio, reflexión y construcción colectiva en Río Gallegos.