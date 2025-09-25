Chute: “El gobierno decidió convertirse en una asociación ilícita”

El secretario de Legal y Técnica de la Municipalidad de Río Gallegos cargó en duros términos contra el gobernador por su avance sobre la justicia y pidió que la denuncia presentada por la oposición, alcance a Fabian Leguizamón.

Este miércoles, luego de que el bloque de Unión por la Patria denunciara penalmente a los miembros del bloque “Por Santa Cruz”, que decidieron avanzar en el tratamiento de las ternas para la ampliación del Tribunal Superior de Justicia, algo que estaba prohibido por una medida cautelar vigente, el vicegobernador convocó a una sesión extraordinaria para aprobar los pliegos.

Ante esto, Gonzalo Chute dijo esta tarde que “entre el tratamiento a las ternas dado ayer en comisión, pese a la orden judicial que lo prohibía y que se encuentra actualmente vigente, y la continuidad de esta conducta delictual que se consuma con esta convocatoria a sesión extraordinaria, por asuntos que no tienen ni despacho, queda claro que el gobierno provincial, que todo ‘Por Santa Cruz’ han decidido convertirse en una asociación ilícita”.

El funcionario de la capital provincial puso énfasis en la gravedad de los actos cometidos por el gobierno de Claudio Vidal y su impacto en la ciudadanía: “Quiero preguntarle a cualquier vecino de Río Gallegos, y de toda la provincia, qué creen que le puede pasar si no cumplen una orden judicial” porque “en este caso vemos a un gobernador que quiere el poder absoluto para tener impunidad”.

Chute indicó que la actitud del oficialismo es una reacción “a todas las denuncias de corrupción, tanto del gobierno como personales que tienen, y es por eso que están tan apurados con tener jueces que los ayuden. Es por eso y porque se ven venir un más que previsible resultado desfavorable en octubre”.

Asimismo, el secretario de Legal y Técnica del gabinete de Pablo Grasso manifestó la importancia de que la sociedad santacruceña comprenda que la gravedad de la situación.

“Hoy Santa Cruz está en estado de excepción, no tiene división de poderes, nadie va a tener un derecho garantizado a partir de ahora. Entramos en una situación en la que la libertad, la vida, la seguridad y los bienes de las personas van a depender del capricho de Vidal y de cómo se levante ese día”.

En efecto, con la convocatoria a una sesión extraordinaria prevista para las 9 am, “quedará consumado el delito” y por eso “la denuncia que hicieron los diputados debería ampliarse hacia el vicegobernador (Fabian Leguizamón),,que no respetó los plazos reglamentarios”.

De este modo, para Gonzalo Chute, “hoy quedó más que claro que este gobierno decidió convertirse en una asociación ilícita y hasta acá es lo único histórico que hicieron”.