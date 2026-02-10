Chubut agradeció el compromiso y la solidaridad de la Brigada de Santa Cruz en el combate de los incendios

Desde el 21 de enero, brigadistas forestales del Consejo Agrario Provincial (CAP), con bases en Río Gallegos, El Calafate, El Chaltén, Río Turbio, Lago Posadas y Los Antiguos, participaron activamente del combate de los incendios forestales registrados en la provincia del Chubut.

El despliegue de la Brigada de Santa Cruz fue posible a partir de un compromiso asumido en primera instancia por el gobernador Claudio Vidal, en el marco de una política de Estado que entiende la cooperación interprovincial como una herramienta central para cuidar la vida, el ambiente y los recursos naturales.



En el marco de un operativo coordinado por el Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut, la Brigada de Santa Cruz se movilizó junto a agentes de Protección Civil para colaborar en tareas de detección y control de focos secundarios, especialmente en la zona de Villa Lago Rivadavia. El objetivo fue: proteger a las personas, los bienes y defender nuestros recursos naturales.



Las autoridades chubutenses destacaron especialmente el rol estratégico de la brigada santacruceña, valorando su aporte técnico en la apertura de líneas de control y la consolidación del perímetro del fuego, tareas realizadas en condiciones climáticas extremas y determinantes para la seguridad del operativo. En ese sentido, el Gobierno de Chubut expresó un agradecimiento formal a la Brigada de Santa Cruz por su compromiso, profesionalismo y capacidad de trabajo en equipo.



El repliegue del personal se llevó adelante los días 8 y 9, una vez cumplidas las tareas asignadas. No obstante, fue especialmente reconocida la decisión voluntaria de la brigada santacruceña de extender su permanencia en la zona afectada, un gesto solidario que reafirma los valores de cooperación y responsabilidad colectiva que caracterizan al trabajo conjunto entre las provincias.



Desde el Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut se realizó también un reconocimiento público a las brigadas y cuerpos de bomberos de distintas jurisdicciones que participaron del operativo, destacando la articulación alcanzada y el compromiso de quienes dejaron sus hogares para poner el cuerpo en defensa de la vida y del ambiente.



Esta experiencia vuelve a poner en valor la importancia de un Estado presente y solidario, donde las provincias se acompañan y trabajan juntas frente a emergencias que nos interpelan como país.



Desde el Consejo Agrario Provincial se agradece profundamente a cada brigadista por su entrega y por representar a Santa Cruz con responsabilidad, vocación de servicio y profundo compromiso.