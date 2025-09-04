Choque en Las Heras: dos vehículos terminaron contra una vivienda y un árbol

Un fuerte accidente ocurrió en la tarde del 3 de septiembre en la intersección de Gobernador Gregores y Luis Piedra Buena, en Las Heras. Si bien ambos conductores fueron trasladados al hospital, no se registraron lesiones.

Un choque entre un Volkswagen Nivus y una Toyota Hilux generó un gran despliegue policial y de bomberos en Las Heras. El siniestro se produjo cerca de las 17:10 horas, cuando los vehículos colisionaron y, producto del impacto, uno terminó dentro del patio de una vivienda dañando el cerco perimetral, mientras que el otro impactó contra un árbol de la vía pública.

Los conductores fueron trasladados al nosocomio local para su revisión médica y, afortunadamente, no se constataron lesiones.

En el lugar también intervino una dotación del Cuartel 11° de Bomberos, que llevó adelante tareas preventivas: apertura de capots, desconexión de baterías y despliegue de una línea de seguridad para evitar riesgos mayores, dejando la zona en condiciones seguras.

Los vehículos fueron entregados a sus propietarios y se labraron las actuaciones correspondientes, con intervención del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 de la localidad.