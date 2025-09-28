Choque en la Ruta 40 a kilómetros de Río Turbio

El 26 de septiembre de 2025, a las 13:55 horas, personal policial de la Sección Caminera Kraasch tomó conocimiento de un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional N°40, a aproximadamente cinco kilómetros de dicha dependencia en dirección a Río Gallegos.



En el lugar se constató la participación de un vehículo marca Toyota Hilux, en el que se desplazaban tres personas. A raíz del hecho, se hizo presente personal sanitario del Hospital Dr. Sánchez de Río Turbio, quienes certificaron el fallecimiento de una mujer de 80 años. Asimismo, dos hombres, de 54 y 82 años, fueron trasladados al nosocomio mencionado, donde tras ser sometidos a estudios médicos se determinó que no presentaban lesiones de consideración, recibiendo el alta hospitalaria.



Por disposición del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N°1 de Río Turbio, se realizaron las diligencias de rigor, entre ellas la extracción de muestras al conductor, como así también el levantamiento y traslado del cuerpo de la persona fallecida hacia la ciudad de Río Gallegos, donde se llevará a cabo la autopsia correspondiente.



En el lugar trabajó personal de la Sección Accidentología Vial Río Gallegos, junto a efectivos de la Sección Caminera y personal de salud, prosiguiéndose con las actuaciones judiciales y periciales pertinentes.

