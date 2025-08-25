Choque en Caleta Olivia: camioneta terminó contra el frente de una vivienda

Un accidente de tránsito ocurrido este domingo en la intersección de Avenida del Trabajo y Padre Jordán movilizó a distintas fuerzas de seguridad en Caleta Olivia. Pese al fuerte impacto de una camioneta contra una vivienda, no se registraron lesionados.

La División Comunicación y Difusión de la Policía de Santa Cruz informó que el hecho ocurrió el 24 de agosto a las 13:40 horas, cuando una camioneta Toyota Hilux negra colisionó contra el cerco perimetral de una vivienda ubicada en Av. del Trabajo al 500, provocando daños en el vehículo y en la propiedad.

En el lugar trabajó personal sanitario que asistió y trasladó al conductor, confirmando luego que no presentaba lesiones. Asimismo, efectivos de la Unidad 16ª de Bomberos verificaron que no hubiera pérdidas de combustible y agentes de Tránsito Municipal realizaron las actuaciones correspondientes, incluido el test de alcoholemia, que dio resultado negativo.

También se hicieron presentes los propietarios de la vivienda y del vehículo para colaborar con las diligencias. Finalmente, Tránsito Municipal procedió al secuestro del rodado.

Las actuaciones quedaron a cargo de la División Comisaría Segunda de Caleta Olivia, con la colaboración de Accidentología Vial.