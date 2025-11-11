Chofer relató los sucesos del hecho de violencia en la remisería “El Gorosito”

Melchor Valenzuela relató el violento episodio ocurrido durante el cierre de su turno nocturno, protagonizado por un individuo con antecedentes de agresión que ya había apuñalado a un compañero de trabajo meses atrás.

En diálogo con Voces y Apuntes, Melchor Valenzuela, trabajador de la remisería El Gorosito, contó los detalles de un grave hecho de agresión y amenazas que sufrió mientras cumplía con su turno nocturno. “Ayer salí a trabajar cubriendo los francos de los chicos, y mientras iba por calle Santamaría sentí que un auto me aceleraba desde atrás, me pasó y me encerró. Chocó la rueda delantera, se bajó y empezó a buscar a Camilo con amenazas”, relató.

Valenzuela explicó que el agresor es el mismo individuo que el pasado 1° de mayo apuñaló a su compañero Camilo, quien debió ser hospitalizado en estado grave. “Este muchacho lo estaba buscando de nuevo diciendo que lo iba a matar. Cuando me encontró a mí, empezó todo el problema”, detalló.

Tras el primer incidente vial, Valenzuela decidió dirigirse a la Seccional Segunda para pedir intervención policial. Sin embargo, mientras tanto, el agresor regresó a la base de la remisería donde “empezó a romper todo y quiso golpear a la operadora”.

“Es una persona con antecedentes de violencia. No es la primera vez que tiene problemas en la remisería. Le ha pegado a mujeres, a sus parejas y a compañeras, incluso una vez fue armado. Es un problema de años y la policía y la justicia no responden”, denunció.

El trabajador expresó su preocupación por la seguridad del equipo y la falta de medidas efectivas. “No podemos salir a trabajar así. Camilo no puede volver a manejar con este hombre suelto y necesita trabajar. Hay que parar esto, porque la próxima vez va a matar a alguien”, advirtió.

Valenzuela confirmó que radicó la denuncia correspondiente, y que durante el procedimiento el agresor “se enfrentó con un policía hasta que lograron reducirlo”. Pese a ello, los trabajadores de El Gorosito aseguran que temen por su integridad y reclaman una respuesta urgente de las autoridades.