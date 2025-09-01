EN VIVO
Charlas de prevención en salud para adultos mayores

La Comisión “Mayores Desafíos” del Adulto Mayor inicia un ciclo de charlas de prevención en salud, con la participación de la cardióloga Valeria Hadad. La actividad será el próximo viernes 12 a las 16:00 en el Centro de Jubilados y Pensionados Alegría de Vivir.

La Comisión Mayores Desafíos del Adulto Mayor, conformada a principios de este año con aval del Municipio, pondrá en marcha una serie de charlas sobre prevención en salud. El primer encuentro tendrá lugar este viernes 12 de septiembre a las 16:00 en el Centro de Jubilados y Pensionados Alegría de Vivir, con la participación de la cardióloga Valeria Hadad.

En diálogo con Voces y Apuntes, Carlos Chiquelli, integrante de la comisión, destacó: “La primera charla estará a cargo de la Dra. Valeria Hadad, cardióloga, el día viernes a las 16 en el Centro de Jubilados Alegría de Vivir. Posteriormente se irán sumando otros profesionales como traumatólogos, asistentes sociales y psicólogos. Queremos llegar también a aquellas personas mayores que no tienen un lugar de referencia para juntarse o socializar”.

Por su parte, Enrique Fonti, anfitrión del Centro de Jubilados, remarcó la importancia de este espacio: “Esta nueva propuesta es algo que los jubilados estábamos esperando hace tiempo. Siempre nos faltaba eso de juntarnos, porque tenemos todos los mismos problemas, y el tema de la salud es interesantísimo. Queremos recibir a todos los vecinos, que se acerquen a participar. Esto es muy positivo”.

Fonti también señaló la falta de profesionales en distintas especialidades y las dificultades de acceso al sistema de salud: “Cuando hay algo de gravedad nos mandan a Comodoro Rivadavia, a Río Gallegos o a Buenos Aires. Para sacar turnos también es muy complejo y los jubilados no pueden hacer largas filas. Tenemos que insistir en estas demandas”.

Desde la comisión adelantaron que este será el inicio de un cronograma de charlas y talleres que buscarán dar respuestas a las inquietudes de los adultos mayores y generar un espacio de encuentro comunitario.

