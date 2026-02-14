Cerró el último contingente de las colonias municipales que fueron furor con más de 3500 niños

La Municipalidad de Río Gallegos llevó adelante el cierre del tercer contingente de las Colonias Municipales, una propuesta recreativa y deportiva que durante el verano convocó a miles de niños y niñas de la ciudad.

Con la finalización de este último contingente, se completó el cronograma previsto para la temporada, en el que participaron más de 3500 niños en los siete gimnasios municipales, consolidando a las colonias como espacios de inclusión, recreación y contención para las familias de Río Gallegos.

Durante la jornada de cierre, los colonos realizaron sketchs y presentaciones recreativas, con una activa participación de las familias, que acompañaron y compartieron un momento de celebración y encuentro comunitario. El encuentro estuvo acompañado por autoridades del Gabinete Municipal, profesores y monitores de los gimnasios.

En ese marco, la secretaria de Deportes, Silvina Juárez, destacó el trabajo realizado por los equipos municipales: “Quiero agradecer especialmente a los profesores y auxiliares que hicieron posible una colonia exitosa, con más de 3500 niños y niñas participando en cada uno de los gimnasios municipales. Esto no se logra de manera individual, sino con un gran equipo de trabajo y una decisión política clara de acompañar a las familias”.

Juárez también valoró el rol de las distintas áreas municipales: “Esto demuestra un modelo de gestión presente. No es solo una decisión política, es el compromiso de un Estado municipal que trabaja en equipo, junto a las demás secretarías, para reforzar y garantizar que todo funcione. Por eso el aplauso es para las familias que confían en el Municipio y para cada trabajador y trabajadora que forma parte de este proyecto”.