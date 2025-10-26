Cerraron los comicios y hay expectativa por los resultados a nivel nacional

La votación definirá la conformación del nuevo Congreso y marcará el futuro del gobierno de Javier Milei. La participación electoral fue del 66 por ciento.

Este domingo 26 de octubre, las elecciones legislativas 2025 en Argentina definirán cómo será la nueva composición del Congreso de la Nación. Desde las 8 y hasta las 18, los ciudadanos emitieron sus votos. Por primera vez, se utilizará el formato de la Boleta Única de Papel (BUP), método que fue aprobado con la intención de reducir el gasto público en los comicios nacionales.

A qué hora se conocerán los resultados de las elecciones legislativas nacionales 2025

El cronograma electoral establece que la difusión de resultados comenzará tres horas después del cierre de la votación, con un avance estimado del 40% del total nacional para ese horario.

Según lo dispuesto por la Dirección Nacional Electoral (DINE), prevé la difusión de los primeros datos del escrutinio provisorio a partir de las 21 horas de este domingo. Se trata de un horario inamovible establecido por la normativa vigente, que impide la publicación de resultados antes de que hayan transcurrido tres horas desde el cierre de la votación, pautado para las 18.