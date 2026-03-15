Centro Administrativo del barrio San Benito: un espacio que acerca servicios a los vecinos

La subsecretaria de Asuntos Registrables, Carla Andrea Bahamonde, habló del funcionamiento del centro administrativo que, permite realizar trámites del Registro Civil y acceder a servicios de distintos organismos provinciales y nacionales.

En diálogo con LU 14 Radio Provincia, la subsecretaria Bahamonde brindó detalles sobre el funcionamiento del Centro Administrativo del barrio San Benito, un espacio que opera desde el año 2018, y que tiene como objetivo acercar distintos servicios del Estado a los vecinos de ese sector de la ciudad.

Al indicar que una de las principales características del centro es que cuenta con una sede del Registro Civil, enumeró que se pueden realizar diversas gestiones administrativas, como la tramitación del Documento Nacional de Identidad (DNI), pasaportes, así como también la expedición de partidas de nacimiento, entre otros procedimientos que habitualmente se realizan en la sede central, ubicada en Mariano Moreno 123, de Río Gallegos.

Además, el edificio dispone de una sala especialmente destinada para la celebración de matrimonios y la formalización de uniones convivenciales, como también para realizar su correspondiente disolución, lo que permite que los ciudadanos puedan efectuar allí la totalidad de los trámites vinculados a este organismo.

Bahamonde, también, señaló que en el Centro Administrativo funcionan otras dependencias del Gobierno Provincial, entre ellas el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración; Distrigas SA, y una oficina de ANSES. En ese sentido, destacó que el objetivo es brindar un servicio integral a los ciudadanos para que no tengan que trasladarse, al realizar gestiones administrativas, hasta el centro de la ciudad de Río Gallegos.

“La finalidad de nuestra función es facilitarles a los vecinos la realización de trámites, y avanzar en la implementación de servicios digitales que, en la práctica, se traduzcan en un Estado moderno y cercano a la gente”, expresó la subsecretaria.

En esa línea, indicó que el centro también dispone de una ventanilla virtual, que brinda información vinculada al Registro de la Propiedad Inmueble. A través de este sistema, los titulares de una propiedad pueden solicitar informes sobre bienes específicos, que sean de su interés.

Asimismo, explicó que otros sectores que funcionan mediante esta modalidad virtual son el Registro de Juicios Universales, y el Registro de Deudores Alimentarios. En estos casos, las personas pueden realizar consultas y solicitar información, a través de correo electrónico, lo que permite iniciar y concretar distintos trámites de manera digital.

Por otra parte, Bahamonde precisó que el horario de atención del Centro Administrativo del barrio San Benito se extiende de 8:00 a 16:00.

Más adelante, la funcionaria mencionó que, a partir del análisis de datos estadísticos sobre la atención al público, se detectó que aún es reducido el número de vecinos que se acercan a utilizar estos servicios. Por ese motivo, el área se encuentra trabajando en fortalecer la difusión de la información, para que la comunidad conozca las herramientas disponibles.

“Si bien brindamos asesoramiento e información de manera presencial, también estamos profundizando la difusión de los beneficios y las ventajas que, actualmente, ofrece la virtualidad”, sostuvo.

Finalmente, Bahamonde remarcó que al momento de iniciar cualquier trámite los ciudadanos pueden ingresar a la página oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, y dirigirse al apartado de la Subsecretaría de Gobierno y Asuntos Registrables. Allí encontrarán todos los registros disponibles, y también un código QR que les permitirá iniciar y completar el trámite que necesiten.