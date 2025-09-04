Centralizate abrió un espacio para hablar de salud mental junto al psicólogo Lucas Lacrouts

En el marco del Mes de la Prevención del Suicidio, el programa Centralizate de Frecuencia Patagonia 99.3 recibió la visita del psicólogo Lucas Lacrouts, quien compartió reflexiones y herramientas sobre la importancia de cuidar la salud mental.

Durante la charla, Lacrouts destacó la necesidad de derribar tabúes, animarse a hablar y entender que pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. También explicó la importancia de detectar señales de alerta en el entorno cercano y el rol fundamental que cumplen la familia, los amigos y la comunidad en los procesos de prevención.

El encuentro dejó un mensaje claro: hablar salva vidas y la salud mental debe ocupar un lugar central en la sociedad actual. Con un tono cercano y accesible, el profesional invitó a los oyentes a priorizar el bienestar emocional y a no quedarse solos frente a las dificultades.

Entre los mensajes clave de la entrevista:

Hablar salva vidas: expresar lo que sentimos alivia, conecta y permite buscar ayuda sin sentir vergüenza ni culpa.

Pedir ayuda no es debilidad, es un acto de coraje.

La familia, amistades y comunidad tienen un rol fundamental: no basta solo estar presentes, también escuchar sin juzgar.

Identificar señales de riesgo: aislamiento, cambios drásticos de humor, pensamiento depresivo, pérdida de interés o comentarios relacionados con la muerte o vacío emocional, entre otros .

Para quienes estén atravesando una crisis emocional o tengan pensamientos autodestructivos, el Centro de Asistencia al Suicida ofrece contención gratuita y confidencial en todo el país: podés llamar al 135 si estás en Buenos Aires y Gran Buenos Aires, o al 0800-345-1435 / (011) 5275-1135 desde otras regiones, gracias al servicio del CAS .

El diálogo con Lucas Lacrouts dejó un mensaje esperanzador: incluso en mitad de semana, en una rutina intensa o en la noche más oscura, siempre es posible detenerse, hablar, y buscar un puente hacia el bienestar emocional.