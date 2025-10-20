Cena show por el Mes de las Personas Mayores: fue una noche de encuentro, alegría y comunidad

El Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración acompañó la celebración del Mes de las Personas Mayores con una cena show en el CIC “Nuestra Señora de Fátima”, destacando la importancia de generar espacios de encuentro y participación.

Este sábado, en las instalaciones del CIC “Nuestra Señora de Fátima”, se llevó a cabo una cena show en conmemoración del Mes de las Personas Mayores, la que tuvo un clima de encuentro, afecto y celebración. La actividad contó con la participación de residentes de la institución “Dr. Braulio Zumalacarregui”, junto a adultos mayores de la jurisdicción, quienes disfrutaron de una noche llena de música, baile y emoción.

Durante la velada se presentaron la Escuela de Danzas Baladi, con un destacado cuadro de danzas árabes interpretado por su grupo de mayores, y las cantantes Beatriz Moreno y Tania Miranda, quienes deleitaron al público con su talento y calidez.

La cena y la mesa dulce estuvieron a cargo del chef Carlos “Coto” Martínez y su equipo, responsables de un exquisito menú especialmente preparado para la ocasión. Martínez agradeció la oportunidad de compartir este momento con los adultos mayores, destacando el valor de estos espacios de encuentro.

Estuvieron presentes la ministra de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Luisa Cárdenas; la secretaria de Estado de Políticas de Desarrollo Local, Cecilia Cortés; la subsecretaria de Abordaje Territorial, Romina Contreras; la subsecretaria de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, Verónica Pérez; el subsecretario de Deportes, Hugo Cortés; las concejales Giuliana Tobares y Victoria Ojeda, además de directores y equipos de distintos Centros Integradores Comunitarios.

Al respecto, la subsecretaria de Abordaje Territorial, Romina Contreras, expresó: “Esta actividad se realiza en el marco del Día Internacional de las Personas Mayores, que fue el 1° de octubre. Es importante recalcar que los Centros Integradores Comunitarios no solo son espacios de asistencia, sino también de encuentro, recreación y participación. Queremos que nuestros mayores se sientan cómodos, valorados y activos, porque son personas de quienes tenemos mucho que aprender”.

Por su parte, la ministra Cárdenas resaltó: “Quiero destacar el trabajo del equipo del CIC Fátima; muchas gracias a todo el personal que realizó la actividad para los adultos y previa al día de la madre. Este es un esfuerzo de todo el personal, y la verdad estoy muy agradecida de ver todo lo que hacen con tanto amor para que cada adulto mayor pueda pasar un rato de la mejor manera. Estuvieron en todos los detalles desde la entrada del cic, siempre es un placer compartir con todos ellos. Quiero agradecer enormemente a todos”.

Finalmente, Contreras agradeció al equipo organizador y a las autoridades presentes: “Quiero agradecer al chef que vino con todo su equipo, a la ministra Luisa Cárdenas y a la secretaria de Estado Cecilia Cortés, quienes de manera permanente apoyan y acompañan estas propuestas; al diputado Pedro Luxen, y a todos los subsecretarios y directores que hoy nos acompañan. Y por supuesto, a quien impulsa estas políticas públicas que promueven la integración y el bienestar de nuestros adultos mayores: nuestro gobernador Claudio Vidal”.