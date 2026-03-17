CEMNPA: Santa Cruz impulsa la finalización del ciclotrón junto a CNEA e INVAP

La ministra de Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, encabezó esta mañana una reunión de trabajo junto a la ministra de Gobierno, Belén Elmiger, con autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y de la empresa tecnológica INVAP, con el objetivo de avanzar en la finalización del ciclotrón del Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia de la Patagonia Austral (CEMNPA).

El encuentro contó con la presencia del secretario de Estado de Comercio e Industria, Paulo Lunzevich; el miembro de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) e integrante del Consejo de Administración del CEMNPA, Fernando Laurenti; como representantes de INVAP, el Ing. Juan Carlos Rodríguez, gerente de Desarrollo de Nuevos Proyectos; el responsable de los Procesos Radioquimicos, Lic. Alexis Dukarty el referente de Control de Proyectos y jefe del proyecto Ciclotrón en Río Gallegos, Ing. Ignacio Terán.

En ese marco, se desarrolló una mesa de trabajo que fue valorada de manera positiva por las autoridades presentes, ya que permitió realizar un análisis del estado de situación y coordinar acciones técnicas e institucionales orientadas a retomar y culminar una obra fundamental que había quedado inconclusa durante varios años.

Durante la reunión también se destacó el impacto que tendrá la puesta en marcha de esta infraestructura no solo en el sistema de salud, sino también en el desarrollo científico y tecnológico de la provincia. Cabe destacar que la puesta en marcha del ciclotrón también permitirá proyectar a la provincia como un nodo regional de producción y distribución de radiofármacos para la Patagonia e incluso el sur de Chile, fortaleciendo el acceso a la medicina nuclear en toda la región.

“Estamos retomando un proyecto que tiene un enorme valor para Santa Cruz. Finalizar el ciclotrón significa fortalecer nuestro sistema de salud y avanzar hacia una provincia con mayor capacidad científica y tecnológica”, expresó Ricci.

“Esta es una obra que durante mucho tiempo fue abandonada y que hoy estamos decididos a terminar. Requiere planificación, articulación institucional y un trabajo técnico importante, pero sabemos que su funcionamiento traerá beneficios concretos para los santacruceños”, concluyó.

Un ciclotrón es un acelerador de partículas utilizado para producir radioisótopos que luego se transforman en radiofármacos, insumos claves para diagnósticos de alta complejidad, especialmente vinculados a enfermedades oncológicas. Contar con este equipamiento permitirá producir estos insumos en la provincia, mejorar el acceso a estudios médicos especializados y fortalecer la infraestructura sanitaria de Santa Cruz y de toda la región patagónica.

Estas gestiones forman parte de la agenda que impulsa el Gobierno de Santa Cruz para recuperar y finalizar obras que impactan directamente en la calidad de vida de la población, en línea con la decisión del gobernador Claudio Vidal de fortalecer la infraestructura sanitaria, científica y tecnológica de la provincia.