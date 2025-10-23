Celebraron los 100 Años del Club Hispano Americano con la presentación de un libro emblemático

En el marco de los festejos por el 100° Aniversario del Club Deportivo Hispano Americano, institución señera en el mundo del deporte santacruceño, el Gobierno de la Provincia de Santa Cruz acompañó a autoridades y socios en la presentación del libro “Hispano Americano – Centenario Celeste – Un siglo de grandeza, con el alma celeste”.

El acto, organizado por la Comisión Directiva que preside Claudia Dambrosio, se llevó a cabo el 22 de octubre al mediodía en el Salón de Usos Múltiples del Natatorio “Wenceslao Peisci”. El Ejecutivo Provincial estuvo representado por el jefe de Gabinete de Ministros, Daniel Álvarez; la ministra Secretaria General de la Gobernación, Cecilia Borselli; el secretario de Estado de Deporte y Recreación, Ezequiel Artieda; el director general de Imprenta y Artes Gráficas, José Oyarzo; la subsecretaría de Asuntos Administrativos, Romina Mamaní; entre otras autoridades.

El libro, publicado en conmemoración del centenario de la “querida Institución santacruceña”, fue el resultado de un arduo trabajo de investigación de tres años. Su autor, el periodista y profesor Pablo Beecher, pronunció emotivas palabras, destacando el profundo sentimiento que une a la comunidad con el club, cuyo nombre es un símbolo: “Hispano porque muchos eran españoles, pero americano porque los hijos ya eran americanos, ya eran argentinos”.

Beecher, cuyo abuelo fue socio fundador de la institución, expresó el orgullo por el trabajo: “Este libro intenta resumir y creo que lo hemos logrado 100 años de historia. Es pasado, presente y una proyección al futuro”. Además, agradeció la colaboración de “toda la familia hispanista”, los investigadores, y mencionó el desafío de reunir el material: “Empezar a movilizar toda la información que había desde la fundación y desde antes también”.

Por su parte, la presidenta de la institución, Claudia Dambrosio, destacó la calidad de la publicación: “El trabajo es maravilloso y con todas nuestras expectativas. Así que bueno, espero que lo disfruten tanto como disfrutamos nosotros este proceso de creación”. Los colores albicelestes del club brillaron con la culminación de este proyecto que narra la historia del club futbolero, del básquet, la natación y otras manifestaciones a lo largo de un siglo.

Finalmente, Dambrosio agradeció la participación del equipo de la imprenta oficial reconociendo que “ha hecho de este material un trabajo sublime, un trabajo estupendo”. El evento cerró con la entrega de una edición a figuras y socios del club, quienes recibieron sus copias en manos de autoridades presentes y el reconocimiento del público presente.