Celebraron el 89° Aniversario de la Escuela de Cadetes “Comisario (R) Eduardo Victoriano Taret”

El jefe de Gabinete de Ministros, Daniel Álvarez, encabezó hoy el acto de celebración del 89° Aniversario de la creación del Departamento Escuela de Cadetes “Comisario (R) Eduardo Victoriano Taret”, en las instalaciones de dicha institución en la ciudad de Río Gallegos.

Se trata de una de las instituciones de mayor prestigio en la Patagonia y que a lo largo de los años marcó una impronta, en la formación de quienes fueron y son los responsables de la seguridad en Santa Cruz.

Durante la ceremonia, el jefe de Gabinete de Ministros, Daniel Álvarez fue acompañado por el ministro de Seguridad, Pedro Prodromos; el jefe de la Policía de Santa Cruz, Comisario General, Diego Martin Agüero; Superintendentes; Personal de la Fuerza; y cadetes.

En la oportunidad, el jefe de Gabinete, Daniel Álvarez, al referirse a la conmemoración del 89° Aniversario de la Escuela Victoriano Taret, sobre esta institución que es muy cara a los sentimientos de los santacruceños, expresó: “Sentimos mucho orgullo porque nosotros estamos completamente convencidos de que tenemos la mejor escuela de Policía de la República Argentina, con las mujeres y los hombres que egresan y que salen a servir a la comunidad y a cuidar a sus vecinos”.

“Además, hacen muchos sacrificios dejando de lado la vida personal, dejando de lado la familia. Entonces es muy importante que hoy podamos acompañar y estar presentes nada más y nada menos que en los 89 años que cumple como aniversario la Escuela de Policía de la Provincia de Santa Cruz” manifestó.

Por otra parte, Álvarez destacó la presencia de la Policía de Chubut y de Tierra del Fuego: “Quiero destacar también la presencia del señor ministro de Seguridad y Justicia de la Provincia de Chubut, que desde el día de ayer está acompañando la organización del acto, con su par de la provincia. Así que nos hemos sentido realmente muy acompañados en este acto, en el día de hoy”.

Sobre la función de estos servidores públicos, subrayó: “Ser policía no es sencillo, es una profesión en la cual se resignan muchas cosas, se resigna la vida civil, hay que dejar muchas veces a las raíces de uno, para poder trasladarse por toda la provincia; aceptando destinos nuevos, en sitios nuevos. La vida se torna muchas veces nómade, se va haciendo parte de la idiosincrasia del policía, en las distintas localidades”.

Asimismo, valoró la participación de los veteranos de Malvinas: “Es importantísimo, nuestros combatientes, héroes de Malvinas, están presentes hoy acompañando este aniversario. Esto marca un hecho muy importante para los cadetes de hoy, y los cadetes de ayer que hoy están presentes”.

En este contexto, la directora del Departamento de Escuela de Cadetes, comisario mayor María Valeria Herrera, declaró: “Conformamos un equipo de trabajo en pos del bienestar de nuestra comunidad. Esa ha sido nuestra misión al asumir este desafío, y seguiremos adelante con pasión con dedicación y con orgullo”.

Mientras que el jefe de Policía de la Provincia de Santa Cruz, comisario general Diego Martín Agüero, consideró: “Este es un día tan especial para nosotros. En este día que nos convoca a consecuencia de una fecha cargada de historia, identidad y tradición, en este octogésimo noveno aniversario del Departamento Escuela de Policía Comisario Inspector Eduardo Victoriano Taret”.

“La inmensidad de estas tierras, las largas distancias, la soledad de los caminos y las inclemencias del clima, son pruebas que forjan el temple de quienes vistieron y visten este uniforme” señaló, y más adelante expresó que “en ese contexto nació esta escuela, un faro de formación, de disciplina y de valores, un lugar donde se empieza a entender que ser policía no es un trabajo, es una misión, aquí se aprende a servir, se aprende a resistir, a elegir el bien, una y otra vez, incluso cuando es difícil, sobre todo cuando es difícil”.

Por último, Daniel Álvarez reflexionó que hay que “instar a los cadetes a reconocer a los que ya no están, a los que marcaron el camino, a los queridos viejos, para que el día que les toque ocupar puestos de conducción tengan es gesto vital que hoy tiene la cúpula policial de reconocer a los que forjaron un camino duro, cuando no había tecnología, no había calefacción, cuando las inclemencias eran mucho más duras que las de hoy. Que se reconozca siempre a las generaciones anteriores, para ser humildes y ser agradecidos por la vida y por los que nos dieron la mano y no enseñaron a caminar”.