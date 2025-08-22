Celebración del Día Nacional del Folklore en el barrio Rotary 23

En el marco del Día Nacional del Folklore, se realizó una actividad en la plaza del barrio Rotary 23, organizada por la Secretaría de Estado de Cultura de la Provincia con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura y Deportes del municipio.

David Andrade, coordinador de Cultura Zona Norte, señaló: “Quisimos estar presente, que la fecha no se nos pase de largo. Siempre es importante conmemorar estas fechas tan caras para los sentimientos de todos aquellos que amamos nuestras tradiciones”. Asimismo, expresó que el objetivo de la propuesta es que las familias compartan y disfruten de una tarde diferente, “a todo folklore y a pura tradición”.

El referente provincial explicó: “Se nos ocurrió esta idea porque el Rotary es un barrio bastante populoso y hemos decidido sacar a recorrer la cultura por los barrios”. También recordó que la primera edición de este encuentro se llevó a cabo en 2024 en el Gorosito, pero que este año sumaron la participación del equipo de María Vidal, responsable del merendero 11 de Noviembre de la Unión Vecinal Rotary 23.

Durante la jornada estuvieron presentes la subsecretaria de Cultura, Dana Moreno, y el supervisor de Cultura, Jorge Gordillo. En el escenario participaron bailarines del Ballet de la Escuela Municipal de Danza, dirigido por la profesora Marcela Paez, junto con agrupaciones coordinadas por el profesor Hugo Bordón. También se presentaron la cantante Yohana Hoyos, Daniela Vallejos y otros intérpretes locales.